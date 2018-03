Un collectif de l'opposition en Mauritanie dénonce la répression d'une manifestation des étudiants

11 Mars 2018

Nouakchott, Mauritanie, 11 mars (Infosplusgabon) - Le Forum national pour la démocratie et l’unité (FNDU), un collectif de l’opposition mauritanienne composé de partis politiques, organisations de la Société,civile centrales syndicales et personnalités indépendantes, dénonce les mauvais traitements infligés aux étudiants et le refus des autorités de satisfaire "leurs revendications légitimes", dans une déclaration rendue publique dimanche.

La déclaration du FNDU évoque les cas d’étudiants gardés au secret en dénonçant "des arrestations, des kidnappings, des actes de violence et des atrocités ayant occasionné des blessures".

Ces faits se prolongent par" diverses formes de séquestration" visant des jeunes dont "la faute est d’avoir participé à une manifestation pacifique".

Ces étudiants protestent contre la revue à la baisse de l’âge des individus bénéficiant du droit à la bourse passé de 25 à 22 ans.

Cette mesure vient "aggraver des conditions de vie précaire" et prive de nombreux étudiants à l’intérieur et à l’extérieur, d’une source minimale de revenus, selon le mouvement protestataire estudiantin.

Analysant ces événements, le FNDU affirme qu’ils illustrent "l’insouciance du pouvoir face aux préoccupations des étudiants et de la jeunesse en général" et invite les autorités "à créer des conditions favorables à l’éducation, à la formation et à l’accès à l’emploi" tout "en condamnant la répression et la violence" comme mode de gestion de la question des étudiants.

