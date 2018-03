France : Les Pieds-noirs d’Algérie seraient-ils des migrants ?

10 Mars 2018

LIBREVILLE, 10 mars (Infosplusgabon) – Selon un article publié par Lengadoc Info, la Dépêche du Midi a publié mercredi une brève qui aurait presque pu passer inaperçue et qui fait l’effet d’une propagande médiatique qui profite aux migrants. Cet article anodin annonçant une conférence de Muriel et Yves Carchon, auteurs de l’ouvrage « Les premiers colons français en Algérie » le jeudi 15 mars à Mazamet , dans le Tarn.

Selon Jordi Vives, cette conférence historique devrait mettre l’accent sur sur l’arrivée au milieu du XIX ème siècle des premiers Français en Algérie, alors colonie française depuis 1830.

Mais la Dépêche du Midi n’a pas pu s’empêcher d’apparenter ces premiers colons à des « migrants ». Un terme absolument anachronique et qui, de plus, est totalement faux.

S’il est difficile de trouver une définition précise du terme « migrant », la plupart des organismes internationaux sont très clairs sur un fait, à savoir qu’un « migrant » est un individu qui traverse une frontière pour se rendre dans un pays qui n’est pas le sien.

Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies indique que « selon les Nations Unies le terme « migrant » désigne « toute personne qui a résidé dans un pays étranger pendant plus d’une année, quelles que soient les causes, volontaires ou involontaires, du mouvement, et quels que soient les moyens, réguliers ou irréguliers, utilisés pour migrer ». Cependant, il est courant d’y inclure certaines catégories de migrants de courte durée, tels que les travailleurs agricoles saisonniers qui se déplacent à l’époque des semis ou des récoltes ».

Or, dans le cas des colons français en Algérie, cette définition ne fonctionne pas puisque l’Algérie était alors française.

A l’heure où l’Europe connaît une importante crise migratoire, assimiler les Français d’Algérie à des migrants c’est non seulement un acte de propagande immigrationniste, mais également une falsification de l’Histoire. (texte de Jordi Vives).

FIN/INFOSPLUSGABON/OML/GABON 2018

© Copyright Jordi Vives