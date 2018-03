Un déficit de 50 Mégawatts chez la Société nationale d’électricité provoque des délestages au Burkina Faso

10 Mars 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 10 mars (Infosplusgabon) - La Société nationale d’électricité du Burkina Faso (SONABEL) a enregistré un déficit de production de 50 Mégawatts, provoquant des délestages, en cette période de forte demande engendrée par la canicule, a-t-on appris de la société.

S’exprimant lors d’un point de presse, vendredi à Ouagadougou, le directeur général de la SONABEL, François de Salle Ouédraogo, a déclaré que: "le sous-secteur de l’électricité est confronté à un déséquilibre persistant entre l’offre d’énergie et une demande de plus en plus forte dont le taux de croissance annuel est d’environ 13%".

"La pointe, dans le jargon des électriciens, correspond au moment où la demande en énergie électrique est la plus élevée de l’année", a-t-il dit, soulignant que le pays se trouve actuellement à cette période de l’année.

La SONABEL compte lancer une campagne de communication sur le déficit prévisionnel, l’efficacité énergétique et la maitrise de l’énergie et la sécurisation de l’approvisionnement des centrales en combustibles.

A cela s’ajoute la sécurisation et la fiabilisation des réseaux de transport et de distribution et l’intensification de la coopération avec certains auto-producteurs.

Le Burkina Faso, qui importe la majeure partie de sa consommation énergétique, notamment de la Côte d’ivoire, s’est tourné ces dernières années vers l’énergie solaire.

Le pays dispose d’une centrale photovoltaïque d’une capacité de production annuelle de 56 Gwh qui constitue environ 6% de la consommation du réseau national interconnecté.

FIN/INFOSPLUSGABON/ART/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon