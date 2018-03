IOX Cable et Angola Cables signent un accord d'expansion de leur réseau sur quatre continents

10 Mars 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 10 mars (Infosplusgabon) - L'entreprise de droit mauricien spécialisée dans la fourniture de services de télécommunications, IOX Cable, et l'opérateur de télécommunications, Angola Cables, ont conclu un accord de partenariat pour développer et renforcer les capacités de leurs réseau et services respectifs en Afrique, en Amérique, en Europe et en Asie, annonce un communiqué reçu vendredi.

Cette collaboration sera active dans le cadre de la mise en service dans la première moitié de 2018 du Système de câble Atlantique Sud (SACS), le premier câble sous-marin installé par Angola Cables, reliant le Brésil à l'Afrique.

L'accord prévoit une collaboration entre les deux entités dans plusieurs domaines des services de réseaux, le pilotage et la construction des infrastructures.

IOX Cable va consolider sa position par l'extension de son réseau en Amérique du Nord et du Sud et en Europe grâce aux systèmes de câbles construits par Angola Cables.

Le Président-directeur général d'IOX Cable, Arunachalam Kandasamy a relevé le caractère stratégique de ce partenariat qui est non seulement un investissement dans le devenir de la connectivité et des infrastructures, mais aussi qui va améliorer l'accroissement du volume des données de communication et satisfaire aux exigences du cloud computing.

Selon le Président-directeur général d'Angola Cables, Antonio Nunes, ce partenariat gagnant-gagnant va favoriser l'expansion et le développement de leur entreprise à travers le partage de services qui vont considérablement connecter les clients et les entreprises en Afrique, en Amérique et en Asie.

FIN/INFOSPLUSGABON/ART/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon