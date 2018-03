La RDC doit poursuivre les préparatifs pour des élections crédibles, selon l'ONU

10 Mars 2018

New York, Etats-Unis, 10 mars (Infosplusgabon) - En soulignant les tensions politiques et la dégradation de la situation sécuritaire en République Démocratique du Congo (RDC), la nouvelle Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU, Mme Leila Zerrougui, dans sa première intervention devant le Conseil de sécurité sur la Mission de stabilisation des Nations unies dans ce pays, a pu faire état de progrès notables dans la préparation des prochaines élections.

"Alors que l'attention politique nationale reste centrée sur les mesures de renforcement de la confiance et les progrès du processus électoral, la situation sécuritaire en République Démocratique du Congo continue à se dégrader", a-t-elle déclaré au Conseil - en présentant le dernier rapport du Secrétaire général sur la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO).

En notant que cette situation accroît les risques d'un regain d'instabilité dans plusieurs régions du pays et représente une menace sérieuse pour la population civile, elle a affirmé que la RDC est toujours confrontée à une des pires crises humanitaires au monde.

"On ne peut pas le dire autrement - la situation humanitaire en République démocratique du Congo est choquante", a-t-elle déclaré, en révélant que le nombre de déplacés internes ayant besoin d'une assistance humanitaire dans ce pays est devenu le plus élevé d'Afrique.

Un communiqué de l'ONU indique que Mme Zerrougui a condamné les attaques persistantes des groupes armés dans le pays, le recrutement des enfants, le viol des femmes et des jeunes filles, l'incendie des maisons et la profanation des lieux de culte.

"C'est la responsabilité de ceux qui ordonnent et commettent ces attaques de s'assurer que cette violence inacceptable prenne fin", a-t-elle souligné. "Et c'est notre responsabilité collective de s'assurer que ceux qui ordonnent et commettent ces crimes soient tenus pleinement responsables de leurs actes", a poursuivi la Représentante du Secrétaire général de l'ONU.

Elle a encouragé le Conseil à réfléchir aux moyens de stabiliser la situation sécuritaire et de mieux appuyer le processus électoral et politique - conformément à l'accord du 31 décembre 2016 pour une transition politique pacifique.

"Ne pas encourager la confiance dans l'application à la lettre de l'accord du 31 décembre, ne fera qu'aggraver les tensions politiques et entretenir les risques d'incitation à la violence à des fins politiques", a-t-elle souligné.

Elle a assuré le Conseil qu'en cette période de tension, la Mission de l'ONU reste "fermement engagée à aider les autorités congolaises à protéger les plus vulnérables et les plus touchés par ces actes de violence".

Mme Zerrougui a également exprimé son inquiétude face à l'usage disproportionné de la force par les services de sécurité lors des récentes manifestations, en ajoutant que le gouvernement devait ouvrir une enquête et prendre les mesures appropriées. Durant ces manifestations, qui ont commencé à la fin de l'année dernière, près d'une vingtaine de personnes ont été tués, plus d'une centaine blessées et 200 ont été arrêtées.

Elle a particulièrement insisté sur la nécessité de rétablir la confiance dans le processus politique, y compris par la libération des prisonniers politiques.

La Représentante spéciale a également souligné les progrès faits dans la préparation des élections présidentielle et législatives dans le pays et rendu hommage à la détermination du peuple congolais à participer au processus politique.

