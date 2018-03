Algérie : Visite officielle de trois jours du président de la Commission de l'UA

10 Mars 2018

Alger, Algérie, 10 mars (Infosplusgabon) - Le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, est arrivé samedi à Alger pour une première visite officielle de trois jours, la première qu'il effectue en Algérie depuis son élection à la tête de l'organisation panafricaine.

Cette visite intervient à la veille du Sommet extraordinaire de l’organisation panafricaine prévu à Kigali (Rwanda) sur le lancement de la Zone de Libre-échange Continental africaine (ZLECA).

''Le séjour de M. Faki Mahamat intervient également dans un contexte marqué par une dynamique spéciale qui caractérise la coopération entre l’Algérie et la Commission de l’UA'', indique un communiqué rendu public la veille de la visite.

Au cours de cette visite, M. Moussa Faki Mahamat aura des entretiens avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, sur ''l’ensemble des questions africaines inscrites à l’Agenda de l’Union, notamment les réformes en cours de l’Organisation continentale et son financement'', précise le communiqué.

Le président de la Commission de l'UA sera reçu par les plus hautes autorités algériennes avec lesquelles il évoquera les ''questions africaines de l'heure et les perspectives de renforcer la coopération avec l'Algérie'', indique la même source.

"Les questions de paix et de sécurité en Afrique constitueront également un chapitre important des discussions, au regard des efforts soutenus de l’Algérie en faveur de la préservation de la paix et de la sécurité en Afrique, notamment au Mali et en Libye'', ajoute le communiqué.

