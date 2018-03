Sierra-Léone : Les observateurs de la CEDEAO jugent l'élection crédible

09 Mars 2018

Freetown, Sierra Leone, 9 mars (Infosplusgabon) - Les élections générales de mercredi en Sierra Leone ont été globalement pacifique et crédible, a constaté la Mission d'observation électorale de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) dans sa déclaration préliminaire.

"La préparation des élections de 2018, la conduite des différentes campagnes, mais aussi le processus le jour de l'élection, jusqu'à la publication des résultats des quatre élections dans les bureaux de vote, ont été libres, justes et crédibles", a déclaré le Pr. Amos Sawyer, ancien président du Liberia, à la tête de la Mission de 65 membres de la CEDEAO, dans une déclaration de neuf pages lue jeudi lors d'une conférence de presse à Freetown.

La Mission note certains défis, notamment "la présence de militaires lourdement armés dans un centre de vote", les effets de la restriction de la circulation des véhicules dans les zones urbaines et la présence policière dans le centre de collecte du parti d'opposition Sierra Leone People’s Party (SLPP), qui ont été finalement réglés.

Toutefois, la Mission estime que les défis observés "n'entachent pas la transparence, l'impartialité ou la crédibilité du processus électoral à ce stade".

Selon le Pr. Sawyer, "la vaste majorité de la population sierra-leonaise apte, qui souhaitait voter ou voter par procuration, a disposé de l'espace requis pour exercer ses droits constitutionnels".

La Mission "continuera à surveiller étroitement les dernières phases du processus électoral, en particulier la transmission des résultats et du matériel de support au Centre national de dépouillement, mais aussi le traitement et la proclamation des résultats provisoires".

La Mission exhorte la Commission nationale électorale (NEC) à publier les résultats de l'élection présidentielle, parlementaire, et des conseillers locaux dès que possible mais aussi met en garde contre "la spéculation ou la déclaration de résultats non officiels".

La Mission de la CEDEAO appelle tous les candidats et leurs partisans à continuer de respecter le processus en cours et l'Etat de droit, et les invite aussi à "recourir uniquement à des moyens légaux pour obtenir réparation pour tout grief découlant du processus électoral".

Dans ses propos, le commissaire de la CEDEAO chargé des Affaires politiques, la Paix et la Sécurité, le général Francis Béhanzin, a félicité les Sierra Léonais pour leur maturité politique, car ayant pu organiser quatre scrutins le même jour.

D'autres dirigeants de missions d'obervation internationales, comme l'ex-président du Ghana, John Mahama (Commonwealth) et l'ancien président sud-africain Kgalame Motlanthe (UA) ont assisté à cette conférence.

Etaient également présent, le Dr Mohamed Ibn Chambas, chef du Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, et des membres du corps diplomatique à Freetown.

La Commission nationale électorale a appelé la population à faire preuve de patience par rapport à la publication des résultats officiels, expliquant que le second tour de la présidentielle aura lieu deux semaines après l'annonce des résultats, si aucun des 16 candidats n'obtient la majorité obligatoire de 55% des suffrages lors du premier tour.

