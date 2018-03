ITC Global renouvelle son contrat avec Plan International pour la prestation de services de communication sur 24 sites en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale

09 Mars 2018

HOUSTON, 9 mars (Infosplusgabon) - ITC Global, un important fournisseur mondial de communications par satellite pour les environnements reculés et difficiles, a annoncé aujourd'hui le renouvellement de son contrat avec Plan International visant à desservir 24 sites à travers l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. L'accord, qui établit la prestation continue de services de communication à distance et inclut une mise à niveau des systèmes électroniques de tous les sites, vient appuyer l'exécution de la stratégie globale de Plan International qui vise à mener un mouvement permettant à 100 millions de jeunes filles à travers le monde d'apprendre, de diriger, de décider et de s'épanouir.

Le contrat fait suite aux contrats récemment octroyés à ITC Global par de multiples organisations non gouvernementales (ONG) couvrant les besoins en connectivité de plus de 80 sites à travers l'Afrique et le Moyen-Orient. ITC Global offre des services de communication permanents pour les activités de Plan International en Afrique depuis près de 10 ans, et le renouvellement de ce contrat témoigne de l'historique du partenariat et de la haute qualité des performances invariablement offertes par ITC Global. Plan International est une organisation de développement et d'action humanitaire à but non lucratif qui œuvre à faire progresser les droits des enfants et l'égalité des jeunes filles.

L'accord établit la prestation d'un réseau personnalisé employant la technologie VSAT (« terminal à très petite ouverture ») afin de soutenir les activités locales de Plan International. En plus des antennes fixes de 2,4 mètres déjà en service sur ces sites, tous les composants électroniques des systèmes seront mis à niveau. Ces mesures nécessiteront que des techniciens locaux visitent les sites afin d'entretenir et de remplacer l'équipement au besoin, ce qui sera rendu possible par la présence locale d'ITC Global au Burkina Faso, au Ghana, en Guinée, au Nigéria et en République démocratique du Congo. Le renouvellement des composants électroniques sur le terrain sera terminé en 2018 et sera soutenu par la surveillance du réseau et l'assistance d'ITC Global tout au long du cycle de vie du contrat, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

« Les plus grandes ONG et organisations d'aide humanitaire font confiance à ITC Global pour répondre à leurs besoins critiques sur le terrain – qu'il s'agisse de répondre à des catastrophes naturelles ou d'améliorer la qualité de vie d'individus vulnérables ou de l'environnement », a déclaré Yagnesh Rajendren, vice-président de l'activité entreprises internationales chez ITC Global. « En établissant une connectivité vitale pour les personnes qui sont en première ligne, nous rendons l'excellence opérationnelle possible à travers des communications fiables et établies de manière permanente.

Nous sommes heureux de faciliter le travail de Plan International en Afrique une fois de plus et nous sommes attachés à ce véritable partenariat que nous avons développé au fil des dix dernières années. »

« Nous avons choisi ITC Global pour continuer à fournir des capacités de communication pour nos activités en Afrique, car nous avons travaillé ensemble pendant longtemps afin de personnaliser le service, de sorte qu'il réponde parfaitement à nos besoins sur le terrain », a déclaré Bhavin Patel, responsable de l'infrastructure mondiale chez Plan International. « En tant que partenaire de longue date, nous avons confiance en la capacité d'ITC Global à fournir des solutions de connectivité innovantes à l'aide des dernières technologies, conçues sur mesure pour les activités humanitaires essentielles comme la nôtre. »

ITC Global fournit des services de communication à des ONG à travers le monde, y compris en Afrique, dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Europe, et ce depuis plus d'une décennie. En 2017, ITC Global a obtenu et prolongé des contrats avec deux de ses clients principaux qui sont venus s'ajouter à son portefeuille d'ONG et d'organisations humanitaires, qui englobe des activités de terrain à grande échelle en Afrique. Ces organisations, qui exigent une connectivité permanente pour leurs missions à travers le monde, incluent une organisation humanitaire internationale offrant des services médicaux dans des régions affectées par la maladie et la guerre, ainsi qu'un groupe de conservation de la faune qui œuvre à protéger des environnements reculés présentant une grande biodiversité.

ITC Global est un important fournisseur de communications par satellite pour les marchés de l'énergie, de l'exploitation minière, de l'industrie maritime et des ONG. Les entreprises qui exercent leurs activités dans des environnements reculés et difficiles nécessitent des communications avec une couverture mondiale et un service client sans faille. ITC Global permet d'améliorer la prise de décisions en temps réel ainsi que la gestion de la santé, de la sécurité et de l'environnement à travers une solution de communication unifiée, adaptée aux besoins de chaque client.

Ces solutions incluent la conception d'un réseau personnalisé, la mise en œuvre matérielle, l'ingénierie sur site, l'assistance technique et la mise à disposition d'une bande passante par satellite de haute qualité. ITC Global exploite des réseaux d'opérateurs disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique et en Australie. Elle est devenue une filiale de Panasonic Corporation en 2015.

