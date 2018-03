Le Next Einstein Forum fait la promotion des scientifiques africaines

09 Mars 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 9 mars (Infosplusgabon) - La plateforme qui connecte la science, la société et la politique en Afrique et dans le reste du monde, Next Einstein Forum (NEF), a dévoilé, jeudi, ses lauréates qui ont réalisé des découvertes de pointe dans les domaines de la santé et de la technologie.

" La plupart du temps, le monde n'est pas au courant des contributions des femmes scientifiques à la science et à la société, ou ne leur accorde pas de crédit. Pour changer cela, le Next Einstein Forum travaille à mettre les scientifiques africaines au centre des discussions sur la recherche et l'innovation mondiales. Leurs travaux sont précieux pour la science, et ils sont tout aussi importants pour le développement. Unis aujourd'hui sous le mot d'ordre #PressforProgress, nous devons mettre en avant leurs contributions ", a déclaré le fondateur du NEF et président-directeur général de l'Institut africain des sciences mathématiques (Aims),Thierry Zomahoun, cité dans le communiqué transmis à la PANA.

La directrice générale du Nef, Nathalie Munyampenda, a ajouté que "ceux qui bénéficieront de la quatrième révolution industrielle seront ceux qui exploiteront la recherche et le développement. L'Afrique doit impérativement investir pour former les femmes africaines en sciences et en technologies, du niveau secondaire au niveau post-doctoral, et pour les retenir sur son sol. La science a besoin des femmes. Ce n'est pas une phrase toute faite, c'est un impératif économique et sociétal. Il suffit de voir le travail que les femmes de la communauté des scientifiques du Nef accomplissent. Elles sont au plus haut niveau d'excellence scientifique et elles ont un impact concret sur la communauté mondiale".

Ainsi, Vinet Coetzee de l'université de Pretoria, en Afrique du Sud, lauréate du NEF, dirige une équipe qui a mis au point un appareil de photographie en trois dimensions d'un coût abordable (un dixième de celui des systèmes commerciaux comparables), qui permet d'identifier les caractéristiques faciales particulières des nourrissons africains atteints de trisomie 21. Elle prévoit d'élargir ses recherches à d'autres pathologies. Le but à long terme de ce projet est la mise au point d'un outil de détection faciale qui permettrait aux médecins d'identifier plus précisément diverses pathologies à un coût réduit.

Maha Nasr de l'université Ain Shams, au Caire, en Égypte, pharmacologiste, crée de nouveaux vecteurs qui transporteront des médicaments plus précisément sur leurs cibles thérapeutiques dans le corps, en particulier pour le traitement des cancers et de la maladie d'Alzheimer.

Rym Kefi, à l'Institut Pasteur de Tunis, en Tunisie, étudie la structure de l'Adn pour détecter des pathologies chez l'humain. En particulier, elle travaille à mieux comprendre la parthénogenèse du diabète de type 2, afin d'en améliorer le diagnostic et le traitement, et d'en réduire du même coup la prévalence, en Tunisie et ailleurs.

Sanushka Naidoo de l'université de Pretoria, travaille sur les mécanismes pouvant conférer une résistance étendue et durable des arbres à leurs parasites et à leurs agents pathogènes, en étudiant des familles de gènes et leurs réponses à ces parasites et agents pathogènes.

Aku Kwamie du Ghana est consultante sur la gouvernance des systèmes de santé, piliers centraux pour garantir des soins équitables pour tous. Cette problématique est particulièrement importante dans les pays dont les territoires sont très étendus et au sein desquels coexistent divers niveaux de développement.

Le rôle des technologies de l'information et de la communication, en particulier l'identification de celles qui sont adaptées aux contextes ruraux, est l'un des principaux aspects des recherches d'Aminata Garba de l'université Carnegie Mellon à Kigali, au Rwanda. Elle s'intéresse aux interactions entre les politiques et les technologies.

Pionnières dans leurs domaines, ces lauréates du NEF travaillent à trouver des solutions durables aux problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Elles présenteront leurs travaux lors de la Rencontre internationale du Nef 2018 à Kigali, au Rwanda, du 26 au 28 mars courant.

Dans le cadre de cette rencontre, le NEF a préparé une session spéciale intitulée " Combler le retard des femmes en science et technologie ".

" Il est temps que les femmes scientifiques sortent de l'ombre. Cela n'est possible qu'avec un soutien concret. L'élan et les belles paroles ne sont pas suffisants. Il existe des bonnes pratiques dont nous pouvons nous inspirer. C'est maintenant qu'il faut les mettre en œuvre. C'est ce sur sur quoi portera notre discussion lors de cette session ", a relevé M. Zomahoun.

Le NEF travaille activement à accroître la représentation des femmes dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (Stim) en Afrique et dans le monde, ceci étant au cœur de sa vision de propulser l'Afrique sur la scène scientifique mondiale.

Prêchant par l'exemple, les équipes des lauréats et ambassadeurs du NEF comprennent au moins 40 pour cent de femmes.

Selon l'UNESCO, la proportion de femmes qui poursuivent une carrière dans les sciences et les technologies est de 28 pour cent à l'échelle mondiale ; en Afrique subsaharienne, il y aurait 30 pour cent de femmes parmi les professionnels de ces secteurs.

FIN/INFOSPLUSGABON/EFD/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon