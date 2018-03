Le partenariat entre le pétrolier français Total et la Libye en vue

09 Mars 2018

Tripoli, Libye, 9 mars (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, s'est entretenu jeudi au siège du Conseil dans la capitale Tripoli, avec l'ambassadrice de France en Libye, Brigitte Curmi, le conseiller économique à l'ambassade, Jean-François Mirai, et des représentants du pétrolier français Total, sur le partenariat avec la Libye dans le domaine énergétique.

La réunion, à laquelle ont assisté le conseiller politique du président Taher al-Sunni, des responsables du ministère des Affaires étrangères et la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC), a discuté des derniers développements dans l'arène politique libyenne et des relations bilatérales entre les deux pays.

L'ambassadeur de France a affirmé le soutien de son pays au gouvernement de l'Accord national et son aspiration à développer les relations de coopération dans divers domaines et son souci de parvenir à la stabilité en Libye.

Les représentants de Total ont évoqué les perspectives de coopération et le souhait de l'entreprise d'augmenter le volume de ses investissements en Libye, notant le succès de l'entreprise dans l'augmentation de la production des champs pétrolifères qu'elle gère.

Pour sa part, M. al-Sarraj a souligné "la profondeur des relations entre la Libye et la France et le désir de les développer", soulignant que la France continue de soutenir le gouvernement de réconciliation nationale.

Le président du Conseil présidentiel a déclaré qu'il se félicitait du partenariat avec Total dans le secteur pétrolier pour son expérience et ses capacités, ajoutant que le Conseil présidentiel soutiendra l'accord entre Total et la NOC, tant qu'il remplit les conditions juridiques et économiques et respecte les droits de la Libye.

