Libération de quatre proches du Pasteur Ntumi au Congo

08 Mars 2018

Brazzaville, Congo, 8 mars (Infosplusgabon) - Quatre proches du Pasteur Ntumi, détenus depuis plus de quinze mois, ont été libérés en application de l'accord de paix et de cessez-le-feu conclu le 23 décembre dernier entre le gouvernement congolais et les représentants de l'ex-chef rebelle, Fréderic Bintsamou, alias Pasteur Ntumi, a-t-on annoncé de source officielle mercredi à Brazzaville.

"Je remercie le Seigneur qui m’a gardé pendant 15 mois de détention. Cela n’a pas été facile, avec tout ce qu’il y a comme torture morale en prison. Ma seule faute, c’est d’avoir choisi le camp du pasteur Ntumi. Mais je dis merci à tous, et je reste fidèle au pasteur Ntumi", a déclaré Daniel Mbemba, arrêté à Mayama, localité située à plus de 50 kilomètres au sud de Brazzaville.

Un autre prisonnier libéré, Brice Batokolokoula a, lui, appelé à la fin de la guerre et à la paix dans le Pool.

"J’ai été pris au front dans la forêt, et j’étais malade. Durant ma détention ici à Brazzaville, j’ai été traité par les services du gouvernement. Je pense qu’il est temps de mettre fin à cette guerre et de permettre que les gens reprennent leur vie normale", a-t-il témoigné.

Selon le gouvernement, il s’agit d’une première étape dans l’application de l’accord de paix et de cessation des hostilités dans le département du Pool.

De même, ces libérations symboliques ont permis de lancer les travaux effectifs de la Commission mixte paritaire de suivi de l’accord de paix et de cessez-le-feu dans le Pool.

"Après la phase de planification, la Commission ad-hoc entre aujourd’hui dans la phase dynamique de mise en œuvre de l’accord", a annoncé un conseiller du ministre de l’Intérieur.

Pour un des représentants du Pasteur Ntumi, Ané Philippe Bibi, "cette libération est un signe important dans la décrispation de la situation politique et militaire qui a prévalu ces derniers mois dans le Pool".

"C’est symbolique, d’autres libérations vont suivre, le temps de mettre en musique certains aspects de l’accord", a conclu Ané Bibi.

On rappelle que l’accord de paix et de cessez-le-feu a été conclu le 23 décembre dernier à, Kinkala, chef-lieu du département du Pool.

