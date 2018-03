Visite de travail de 48 heures du Premier ministre malien au Maroc

08 Mars 2018

Bamako, Mali, 8 Mars (Infosplusgabon) - Le Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga, était attendu ce jeudi à Rabat à la tête d'une délégation de six membres de son gouvernement et d'opérateurs économiques, pour une visite de travail et d’amitié de 48 heures au Maroc, a-t-on appris de source officielle.

Selon le programme de la visite, Soumeylou Boubèye Maiga aura un entretien avec son homologue marocain, Dr El Othmani, suivi d'une séance de travail élargie aux membres des deux délégations, au cours de laquelle seront signés une dizaine d'accords dans divers secteurs.

Le Premier ministre malien aura des entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Maliki, et le président de la Chambre des conseillers et visitera l’Institut Mohammed VI pour la formation des imams Mourchidines et Mourchidates, où plusieurs Maliens suivent des cours, dans le cadre de la coopération entre les deux pays.

L'entretien en tête à tête des deux Premiers ministres portera sur le renforcement des liens de coopération entre le Mali et le Maroc et sur la lutte contre le terrorisme dont est victime aujourd'hui le Mali et d'autres pays du Sahel.

