Le président ivoirien déplore les comportements inciviques de certains concitoyens

Abidjan, Côte d'Ivoire, 8 mars (Infosplusgabon) - Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a exprimé, mercredi soir, sa réprobation sur les comportements inciviques et les attaques de certains concitoyens contre les symboles de l'Etat, observés, lors de manifestations de colère dans les localités de Guiglo, de Soubré, de Bloléquin et de M'bahiakro.

"Nous avons assisté à une montée d'actes de violence et de défiance de l'autorité de l'Etat. Des familles ont été endeuillées, des symboles de l'Etat ont été saccagés. Je veux dire ma peine et la solidarité de la nation à toutes les victimes ainsi qu'à leurs familles" , a déclaré le président Ouattara dans son allocution à ses compatriotes.

Il a informé de la saisine de la Justice et de l'arrestation de plusieurs personnes.

"J'ai demandé au Garde des sceaux de faire aboutir toutes les enquêtes dans les plus brefs délais et de traduire devant les tribunaux, tous ceux qui sont impliqués dans les cas de destruction d'édifices publics ou de violence contre les représentants de l'Etat. Des sanctions exemplaires suivront", a promis le président ivoirien.

Il a ajouté avoir instruit le Premier ministre et les différents membres du gouvernement de poursuivre leurs actions pour répondre aux préoccupations des populations et de faire preuve de fermeté contre tous les actes inciviques notés sur l'ensemble du territoire.

"J'ai également instruit toutes les forces de sécurité pour qu'elles ne tolèrent plus toutes les attitudes contraires aux lois et règlements de notre République et ainsi qu'à la quiétude des populations", a noté le président Ouattara.

Le chef de l'Etat ivoirien a fustigé ces comportements inciviques qui sont contraires à l'idéal de société à bâtir et aux antipodes des valeurs de la République.

Il a par ailleurs sollicité la contribution des rois, des chefs traditionnels et des guides religieux pour continuer de jouer leurs rôles de promoteurs des valeurs morales, de médiateurs et de régulateurs de la vie en société.

"La Côte d'Ivoire est aujourd'hui un modèle pour de nombreux pays. Nous devons préserver cet acquis.C'est pourquoi, je veux appeler chacune et chacun de nos concitoyens au respect et à la tolérance. Privilégions le dialogue et ayons recours aux institutions de la République pour régler nos différends. Nul n’a le droit de se faire justice lui-même. Plus que toute autre chose, j’en appelle au respect de la vie humaine. Car la vie humaine est sacrée", a souhaité le président Ouattara.

