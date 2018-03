Côte d'Ivoire : Les ports d'Anvers et de Douala signent un accord de collaboration

07 Mars 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 7 mars (Infosplusgabon) - Le port d'Anvers, en Belgique, et celui de Douala, au Cameroun, ont signé un accord de collaboration dans divers domaines visant la consolidation de leur position concurrentielle, annonce un communiqué transmis à Infosplusgabon.

La signature de cet accord d'une durée de cinq ans a eu lieu ce mercredi à Douala, où les représentants du port d'Anvers effectuent une tournée.

Le protocole d'entente a été signé par le président-directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngo’o, et par Marc Van Peel et Kristof Waterschoot, respectivement président et directeur général du Centre de formation du port d'Anvers (APEC) et de Port of Antwerp International (PAI), les deux filiales de l'autorité portuaire d'Anvers.

Grâce à cet accord, le port de Douala va bénéficier du savoir-faire d'Anvers pour améliorer, entre autres, l'efficacité de son exploitation portuaire.

Tandis que pour Anvers, l'accord représente un moyen de conserver et de renforcer davantage sa position de leader sur le marché de l'Afrique de l'Ouest et du entre.

Selon les clauses du protocole d'entente, l'APEC examinera la possibilité d'organiser des cours de formation pour les dockers du port de Douala dans le but d'optimiser l'efficacité des opérations portuaires.

Outre des séminaires et des cours de formation standard, les consultants de PAI proposeront également leur savoir-faire pour utiliser au mieux la zone portuaire disponible.

Enfin, le protocole inclut des engagements en termes de marketing, d'échange d'informations et de meilleures pratiques, et l'organisation d'événements commerciaux pour promouvoir les deux ports.

Pour le président Marc Van Peel, avec des exportations de fret comme le bois et le cacao, le Cameroun représente un potentiel énorme à Anvers, qui a déjà des acteurs actifs dans ces segments, et son port présente un bon équilibre entre les importations et les exportations, ce qui est aussi une caractéristique distinctive d'Anvers.

Le port d'Anvers qui gère un volume annuel de 15 millions de tonnes de fret en provenance de l'Afrique de l'Ouest, a conclu aussi des accords de collaboration avec les ports de Dakar, au Sénégal, de Cotonou, au Bénin, et de Conakry, en Guinée.

