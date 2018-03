Angola : Vers la consolidation des relations bilatérales entre l'Angola et la Russie

07 Mars 2018

Luanda, Angola, 7 mars (Infosplusgabon) - Le président angolais, João Lourenço, a reçu en début de semaine à Luanda, le ministre russe des Affaires Etrangères, Serguey Lavrov, afin d'analyser, entre autres, les mesures de renforcement des relations bilatérales.

A cette occasion, le chef d'Etat angolais a invité la Russie à être plus présente dans la vie économique de l'Angola, en plus de la traditionnelle exploitation de diamants, intervenir dans la production de gaz, selon un communiqué de la Présidence angolaise.

Le communiqué indique que la délégation russe a réagi positivement à l'invitation et a proposé que l'Angola adhère au Fonds des Pays producteurs de gaz, en vue d'une éventuelle coopération.

Pendant l'audience, João Lourenço et Lavrov ont aussi abordé plusieurs accords en phase de négociation par les deux parties, dont celui de la validation de l'équivalence des diplômes académiques des deux pays.

Ces accords, lit-on dans le communiqué, devront être conclus et signés lors de la visite que João Lourenço effectuera en Russie cette année, à l'invitation de son homologue russe, Vladmir Poutine.

Le chef de la diplomatie russe est en Angola dans le cadre du renforcement des relations de coopération bilatérale et de partenariat sur des questions relatives à l'agenda politico-diplomatique mondial, régional et continental.

Les deux pays maintiennent des relations privilégiées depuis le 8 octobre 1976, date de la signature, à Moscou, capitale de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS), du Traité d'Amitié et de Coopération.

À la proclamation de son indépendance, le 11 novembre 1975, l'Angola a opté pour l'idéologie socialiste du parti unique avant d'adopter le multipartisme dans le cadre des négociations visant la fin de la guerre civile dans le pays, en 1991.

Actuellement, les deux Etats coopèrent dans les secteurs de l'énergie, de la géologie et des mines, de l'enseignement supérieur et de la formation des cadres, de la défense et de la sécurité, des télécommunications et des technologies de l'information, des pêches, des transports, des finances et de la banque.

La Russie fait partie d'un groupe de 61 pays qui bénéficient des procédures de simplification de la bureaucratie pour l'obtention de visas angolais de tourisme, en vigueur à partir du 30 de ce mois.

Le chef de la diplomatie russe est en tournée à travers le continent africain qui le mènera aussi en Namibie voisine, au Zimbabwe, au Mozambique et en Ethiopie.

