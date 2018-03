Afrique du Sud : Les robinets du Cap ne seront pas fermés cette année - officiel

07 Mars 2018

Le Cap, Afrique du Sud, 7 mars (Infosplusgabon) - Le Cap, frappé par la sécheresse, a reçu, ce mercredi, la nouvelle que l'eau ne serait pas coupée aux robinets cette année.

Il y a seulement deux mois, il a été annoncé aux habitants de cette ville qu'en raison de la pire sécheresse enregistrée depuis un siècle, son approvisionnement en eau était proche de l'épuisement et que la "Journée Zéro" - jour où les robinets seraient fermés" était prévue, le 12 avril.

Cependant, une vaste campagne de sensibilisation du public a permis de réduire drastiquement la consommation quotidienne et qu'elle est actuellement comprise entre 510 et 520 millions contre 1,2 milliard de litres, il y a deux ans.

Le parti d'opposition officiel de Alliance démocratique (DA) qui dirige cette ville a révélé que cette réduction de 60% de la consommation dépasse de loin celle de nombreuses autres villes du monde frappées par des sécheresses graves comme Sao Paulo, Melbourne et l'Etat de Californie.

L'importance de cet effort ne saurait être trop souligné. Le chef de DA a expliqué que dans le contexte de changement climatique, les Sud-Africains doivent accepter d'entretenir une nouvelle relation avec l'eau.

"Nous allons entamer le processus de charger nos gouvernements de construire des villes plus résilientes au manque d'eau à travers le pays, en acceptant ce nouvel état de fait. Mon objectif en ce qui concerne l'eau va s'étendre à la sphère nationale, quand je serai au Parlement à me battre pour des millions de Sud-Africains qui ne disposent pas d'un approvisionnement sécurisé en eau potable. Il y a trop de villes en Afrique du Sud dans une position pire que celle du Cap et qui ont besoin de notre aide", a-t-il affirmé.

FIN/INFOSPLUSGABON/RRT/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon