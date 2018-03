Afrique du Sud : Un parti d'opposition invite l'Afrique à se joindre à la "vague de libération économique"

07 Mars 2018

Le Cap, Afrique du Sud, 7 mars (Infosplusgabon) - Le parti d'opposition, Economic Freedom Fighters (EFF), a invité l'Afrique à se "joindre à la vague de libération économique, en déclarant que les ressources foncières et minières du continent doivent être "redistribuées au profit des populations africaines et de leurs économies".

Ce parti, qui a modifié de manière spectaculaire le paysage politique sud-africain, a publié un communiqué pour marquer le 61ème anniversaire de l'indépendance du Ghana, ce mardi.

"Nous demandons que les institutions financières comme les banques soient nationalisées et obligées d'investir dans les activités économiques des populations locales du continent", a déclaré EFF.

Ce parti a estimé que la majorité des populations en Afrique souffrent du sous-développement, de la pauvreté et de la faim. "Ces défis doivent être relevés par un programme intransigeant de libération économique tout au long de notre vie pour achever la véritable décolonisation initiée par les Ghanéens, il y a 61 ans", a-t-il martelé.

En Afrique du Sud, EFF a intensifié sa campagne d'expropriation sans indemnisation pour compenser les atrocités de la période de l'apartheid. Le chef de ce parti, Julius Malema, a déclaré, ce week-end, que les Blancs doivent "aller au diable" et que son parti prévoit de "couper la gorge à la blancheur".

L'analyste politique sud-africain de renom, Max du Preez a dénoncé ce discours de M. Malema, en affirmant qu'il était faux que la récupération des terres mettrait fin à toute la pauvreté, engendrerait une richesse noire énorme et transformerait les townships pauvres en quartiers modèles.

"Les populations du Mozambique et du Mali, par exemple, font partie des plus pauvres du monde, alors qu'elles ont presque toutes accès à la terre. Si nous les Sud-Africains ne résolvons pas cette question foncière à la satisfaction de la majorité des citoyens dans le cadre du processus actuel, nous continuerons à être hantés et déstabilisés. Nous n'obtiendrons rien de mieux si nous n'agissons pas de manière décisive. La situation ne fera qu'empirer", a-t-il soutenu.

FIN/INFOSPLUSGABON/RRT/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon