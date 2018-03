Etats-Unis : Le Conseil de Sécurité condamne l'attaque contre les éducateurs en RCA

07 Mars 2018

New York, Etats-Unis, 7 mars (Infosplusgabon) - Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a dénoncé, mardi, une attaque contre des travailleurs de l'Education qui a fait six morts, dont un consultant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), qui voyageaient dans la préfecture du Nord-Ouest de la République centrafricaine.

Dans un communiqué transmis à la presse à New York, le Conseil de 15 membres "a condamné dans les termes les plus fermes cette attaque odieuse et lâche" du 25 février par des assaillants inconnus.

Les cinq autres victimes sont deux fonctionnaires du ministère de l'Education de la République centrafricaine et trois membres de Bangui Sans Frontières, une organisation partenaire de l'UNICEF.

Selon le communiqué, les membres du Conseil ont été "horrifiés" que les victimes aient été ciblées pendant leur voyage pour former des enseignants communautaires qui devaient commencer à enseigner dans des espaces d'apprentissage temporaires mis en place par l'UNICEF et des partenaires pour 2.000 enfants touchés par la crise à Markounda.

Le Conseil a réitéré le besoin urgent et impératif de demander des comptes à tous les auteurs de violations des droits de l'Homme et du droit international humanitaire, quel que soit leur statut ou leur appartenance politique et a exigé que tous les groupes armés déposent les armes et s'engagent de manière constructive dans le processus de paix immédiatement et sans condition.

