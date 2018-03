Côte d'Ivoire : Lancement d'un programme de formation de réduction de la violence juvénile en Ouganda

07 Mars 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 7 mars (Infosplusgabon) - L'organisation suisse à but non lucratif, Non-Violence Project Foundation (NVPF) va lancer, le 8 mars dans le district de Jinja, en Ouganda, un programme de formation ciblant les jeunes pour endiguer la violence juvénile en forte recrudescence dans ce pays.

La première phase de mise en oeuvre de ce programme d'une durée de trois ans, va débuter par la formation de 20 maîtres-formateurs qui vont ensuite former les enseignants des écoles des zones urbaines et rurales de la région de Busoga dans l'Est de l'Ouganda, précise le communiqué transmis, mercredi.

Les enseignants et les étudiants bénéficieront aussi des formations dispensées dans les trois niveaux du programme de paix des écoles de NVPF durant cette période de trois ans pour assurer une baisse continuelle de la violence.

Selon, le directeur pays de NVPF, Eddy Balina, ce projet va considérablement renforcer les capacités des écoles et des enseignants dans la gestion des conflits et plus particulièrement inspirer les jeunes à devenir des artisans de la paix plutôt que de préférer la violence et les comportements à risques.

Le directeur général de NVPF, Blaise Oberson a exprimé sa conviction que leurs programmes de formation sont la solution pour réduire la violence aussi bien en Ouganda que dans d'autres pays où elle a augmenté dans des proportions déraisonnables.

Ce sont 250 écoles, 2.500 enseignants, 25 mille élèves et au total 250 mille personnes vivant dans des communautés qui sont les bénéficiaires de ce programme financé par la ville et le canton de Genève, en Suisse.

