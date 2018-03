Etats-Unis : L'ancien maire de New York, Bloomberg, nommé Envoyé spécial de l'ONU pour l'action climatique

06 Mars 2018

New York, Etats-Unis, 6 mars (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a nommé, lundi, Michael R. Bloomberg, ancien maire de New York, comme son Envoyé spécial pour l'action pour le climat.

"M. Bloomberg a fait une énorme différence et nous fait croire que nous allons bientôt courir plus vite que le changement climatique, que nous allons bientôt commencer à vaincre le changement climatique, que l'Accord de Paris [sur le changement climatique] peut être pleinement mis en œuvre, mais avec une ambition renforcée", a déclaré aux journalistes le Secrétaire général Guterres au siège de l'ONU à New York.

"Nous avons besoin de cette ambition renforcée afin de nous assurer que nous atteignons la fin du siècle avec une augmentation de la température d'environ 1,5 et moins de 2 degrés Celsius", a-t-il ajouté, se référant à l'objectif central des trois ans d'âge de l' Accord de Paris, qui a préparé le terrain pour que tous les pays prennent des mesures ambitieuses pour lutter contre le changement climatique et s'adapter à ses effets, avec un soutien accru pour aider les pays en développement à le faire.

Selon le porte-parole du Secrétaire général de l'ONU, M. Bloomberg, qui a précédemment été Envoyé spécial des Nations Unies sur les villes et le changement climatique, soutiendra la stratégie climatique du Secrétaire général et les efforts déployés pour le Sommet mondial sur le climat de 2019, qui vise à mobiliser une action plus forte et plus ambitieuse vers les objectifs climatiques pour 2020.

Un communiqué de l'ONU a déclaré que l'Envoyé spécial mettra à profit les efforts dans les domaines-clé du Sommet sur le climat pour encourager une mise en œuvre rapide et renforcée de l'Accord de Paris dans le contexte du développement durable.

Il a déclaré que le Secrétaire général s'engagera et invitera les dirigeants des gouvernements, des entreprises, des organisations financières et de la Société civile à réduire la courbe des émissions d'ici 2020 et à accélérer la mise en œuvre de l'Accord de Paris.

"Le Secrétaire général et M. Bloomberg partagent la perspective selon laquelle l'écart d'émissions doit bientôt être comblé pour limiter l'augmentation de la température mondiale à moins de 2 degrés Celsius. L'Action pour le climat, y compris celles des villes et des acteurs sous-nationaux, joue un rôle essentiel dans la conduite de l'ambition sur le changement climatique", a-t-il ajouté.

En plus d'avoir été l'ancien Envoyé spécial des Nations Unies pour les villes et les changements climatiques, M. Bloomberg a été nommé par le président du Groupe de travail du Conseil de stabilité financière sur les informations financières liées au climat.

Le Groupe de travail - qui a terminé son travail - a développé des divulgations financières volontaires et liées au climat à l'intention des entreprises qui fournissent des informations aux prêteurs, assureurs, investisseurs et autres parties prenantes.

De 2002 à 2013, M. Bloomberg a été le 108ème maire de la ville de New York. Il a débuté sa carrière en 1966 chez Salomon Brothers et a lancé la société de nouvelles et d'informations financières Bloomberg LP en 1981.

FIN/INFOSPLUSGABON/OLP/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon