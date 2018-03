Côte d'Ivoire : Partenariat entre WorldRemit et la Poste du Sénégal pour l'envoi instantané d'argent

06 Mars 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 6 mars (Infosplusgabon) - La société de transfert d'argent en ligne, WorldRemit a annoncé, ce mardi, la signature d'un accord de partenariat avec la Poste du Sénégal pour permettre l'envoi instantané d'argent de sa clientèle vers 250 points de collecte d'espèces de ce pays.

Selon un communiqué, ce partenariat capitalise sur l'essor rapide de WorldRemit au Sénégal dont le nombre de transferts effectués a doublé en un an.

Les transferts se feront à l'aide de l'application mobile de WorldRemit ou de son site Internet depuis une cinquantaine de pays vers les 250 points de collecte d'espèces du Sénégal.

Ce partenariat est un tournant majeur pour la Poste, à l’heure où elle cherche de plus en plus à mettre l’innovation digitale au service du public.

La co-fondatrice de WorldRemit, Catherine Wines a exprimé sa satisfaction d'un partenariat avec la Poste qui dispose d'un réseau étendu et qui permettra de proposer des transferts d’argent vers plusieurs centaines de nouveaux points de collecte d’espèces aux quatre coins du Sénégal.

Quant au directeur général de la Poste, Siré Dia, il a noté que le partenariat entre la Poste et WorldRemit s'inscrit dans le cadre de sa politique de développement, pour offrir aux populations des produits et services plus innovants.

La Banque mondiale indique que 2,3 milliards de dollars ont été transférés de l'étranger par plus d'un demi-million de Sénégalais vivant hors du pays.

FIN/INFOSPLUSGABON/PLM/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon