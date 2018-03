Italie : 21 migrants tués dans un naufrage au large des côtes italiennes

06 Mars 2018

Palerme, Italie, 6 mars (Infosplusgabon) - Un bateau avec à son bord 30 migrants rescapés d'un naufrage dont une femme enceinte est arrivé, mardi après-midi au Port de Pozzallo en Sicile, ont annoncé des chaînes de télévision italiennes, indiquant que 21 autres migrants sont morts noyés à 55 km au large des côtes italiennes.

Un jeune gambien parmi les rescapés a indiqué à l'équipage du bateau de secours que son frère et quatre femmes dont une enceinte figure parmi les morts, ont précisé les mêmes sources.

L'Organisation internationale des Migrations (OIM) avait auparavant indiqué que 8.154 réfugiés et migrants sont entrés en Europe par la mer durant les six semaines passées de l'année 2018.

Dans un rapport publié sur son site web, l'OIM a précisé que 400 personnes ont trouvé la mort dans les eaux de la Méditerranée durant la même période.

Les chiffres fournis par l'OIM indiquent la mort de 2.832 migrants l'année dernière alors qu'ils tentaient de rejoindre les côtes italiennes en partant des pays de l'Afrique du Nord, contre 4.581 en 2016, alors que 119.310 ont pu arriver en Italie en 2017 contre 181.436 l'année précédente.

La rive nord de la Méditerranée est, depuis les événements tragiques causés par ''Le Printemps arabe'' en 2011, confrontée à la plus grande vague de migration, depuis la deuxième guerre mondiale. Cette vague est due essentiellement aux conflits armés survenus suite à l'intervention des pays occidentaux et certains pays de la région entraînant des crises économiques aiguës dans plusieurs pays de l'Afrique et du Moyen-Orient, signale-t-on.

