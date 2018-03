Suisse : Le regain de tension dans la région du Kasaï, une nouvelle menace pour les civils et les déplacés - UNHCR

06 Mars 2018

Genève, Suisse, 6 mars (Infosplusgabon) - L'agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, s'est déclarée fortement préoccupée par la situation dans la région du Kasaï en République démocratique du Congo (RDC), où une instabilité persistante menace gravement la sécurité des civils, y compris celle de plusieurs centaines de réfugiés rentrés récemment d'Angola.

Le porte-parole du HCR, Aikaterini Kitidi a déclaré lors d'un point de presse à Genève, mardi, que les forces gouvernementales congolaises ont repris le contrôle d'une grande partie du Kasaï, mais qu'il y a toujours des affrontements sporadiques entre les forces armées et les milices.

D'autre part, les tensions restent vives entre les différents groupes ethniques, ce qui menace de plonger la région dans de nouvelles violences.

M. Kitidi a indiqué que le personnel du HCR à Tshikapa, à 60 km de la frontière avec l'Angola, rapporte que plusieurs déplacés internes, ainsi que des réfugiés de retour d'Angola, n'ont pas pu retourner dans leurs communautés du fait des hostilités inter-ethniques.

En février, ces tensions ont entraîné le déplacement à l'intérieur du pays de plus de 11.000 personnes au nord de la région, dans le territoire de Mweka. Ces déplacés s'ajoutent à près de 90.000 Congolais déjà déplacés depuis que la crise a éclaté au Kasaï en 2016.

Le HCR a révélé que le conflit au Kasaï a également obligé plus de 35.000 Congolais à chercher refuge en Angola. Depuis septembre 2017 certains d'entre eux sont retournés spontanément en RDC - uniquement pour se rendre compte qu'il est impossible d'accéder à leurs anciennes maisons.

"Nombreux sont ceux qui aujourd'hui vivent dans des églises et des mosquées, tandis que d'autres ont été obligés de se rendre dans différentes provinces", a déclaré M. Kiti.

"Les rapatriés ne reçoivent souvent aucune aide pour reconstruire leurs maisons, puisque les financements humanitaires ne permettent pas actuellement de mettre en oeuvre un programme majeur de reconstruction. Pour 2018, le HCR a demandé 368,7 millions de dollars pour aider ceux qui sont touchés par la crise en RDC. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu que 1% de cette somme".

Parmi les réfugiés congolais en Angola, nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas retourner dans leurs régions d'origine pour le moment, parce que la situation est précaire.

Le HCR pense également que les retours dans la sécurité, la dignité et de manière durable ne sont pas encore possibles, puisque la paix et la sécurité ne règnent pas encore.

Le HCR s'est déclaré fortement inquiet d'apprendre, il y a quelques jours, le retour forcé de 530 Congolais d'Angola en RDC entre le 25 et le 27 février.

Parmi eux, 52 étaient des réfugiés recensés vivant dans la ville de Dundo près de la frontière de la RDC et environ 480 étaient des réfugiés non recensés établis dans le centre d'accueil de Cacanda à Dundo. Ces retours ont eu lieu malgré la demande du HCR aux autorités angolaises de procéder à un contrôle conjoint du groupe non recensé.

Le HCR a invité les autorités angolaises à arrêter les renvois forcés des Congolais dans leur pays. "Si les conditions changent, le HCR est prêt à participer avec les autorités congolaises et angolaises à des discussions sur le rapatriement volontaire", a affirmé M. Kitidi.

