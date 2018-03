Au moins 800.000 migrants africains actuellement bloqués en Libye, selon l’Oim

05 Mars 2018

Bruxelles, Belgique, 5 mars (Infosplusgabon) - Au moins 800.000 migrants africains en situation irrégulière se trouvent bloqués actuellement en Libye, a révélé l’Organisation internationale des migrations (Oim) au cours d’un débat organisé lundi au Parlement européen à Bruxelles.

On rappelle que l’Onu, l’Ua et l’Ue ont créé une Task Force (Groupe de travail) pour accélérer le retour, dans leurs pays d’origine en Afrique, des migrants africains bloqués en Libye et qui sont victimes de la traite des êtres humains.

Selon des rapports officiels, la Libye est le point de départ de 90 migrants sur les 100 ayant traversé la Méditerranée pour rejoindre l’Europe.

Toutefois, indiquent les mêmes sources, au cours des derniers mois, on a constaté une réduction du nombre des arrivés en Europe et du nombre de noyés en Méditerranée.

La Task Force a pour objectif d’accélérer les retours volontaires assistés vers les pays d’origine et la réinstallation de ceux nécessitant une protection internationale.

