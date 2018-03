Viva Italia

05 Mars 2018

Italie-Politique-Elections

LIBREVILLE, 5 mars (Infosplusgabon) - La coalition de droite conduite par Matteo Salvini (La Ligue) et Silvio Berlusconi (Forza Italia) arrive donc en tête du scrutin avec 37 % des suffrages. Le Mouvement Cinq Etoiles "anti-système" (M5S) fait une percée à 31%. Quant à la coalition de la gauche et du centre de Matteo Renzi, elle s’effondre à 20 %.

Cette élection confirme le mouvement de rejet amorcé par le Brexit, l’élection de Trump et la déroute des partis traditionnels en France.

L’Italie, 3ème puissance de l’Union Européenne, se réveille donc ce lundi avec des forces eurosceptiques en tête du scrutin ! Les 700 000 migrants ayant submergé la péninsule depuis 2013 y sont peut-être pour quelque-chose…

Dans la foulée de l'Europe centrale (Autriche, Hongrie, République Tchèque, Slovaquie et Pologne), l’Italie pourrait bien être le premier pays de l’ouest européen, cosignataire historique du Traité de Rome en 1957, à basculer dans la résistance à l’immigration.

Minurne-Résistance s’associe à la joie de tous les patriotes italiens, français et européens qui, après tant d’années d’abandon, de misères et de malheurs, voient enfin s’entrouvrir l’espoir de mettre un terme à la submersion migratoire de notre continent par des hommes qui, pour la plupart, ne sont pas des réfugiés politiques (comme la propagande d’état tente de le faire croire) mais l’avant-garde du Grand Remplacement.

Plus que jamais, nous restons vigilants et prêts à soutenir tous les hommes et toutes les initiatives qui vont œuvrer dans le sens de la résistance à la submersion migratoire et pour la sauvegarde de la civilisation européenne.

FIN/INFOSPLUSGABON/PLM/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon