Liberia : Le président Weah sollicite l'aide du Nigeria pour relancer l'économie de son pays

05 Mars 2018

Abuja, Nigeria, 5 mars (Infosplusgabon) - Le président libérien, George Opong Weah, est arrivé au Nigeria pour une visite d'une journée au cours de laquelle il aura des entretiens bilatéraux avec son homologue nigérian, Muhammadu Buhari.

Le président Weah, lors d'une conférence de presse commune avec le président Buhari, a déclaré à la presse à l'issue de leurs entretiens bilatéraux à huis clos à la Villa présidentielle à Abuja, qu'il se trouve au Nigeria pour solliciter l'aide de ce pays pour relancer "l'économie en difficulté" du Liberia.

En affirmant que le Liberia a besoin de l'aide du Nigeria pour se remettre sur pied et remettre le pays sur la voie du développement, M. Weah a également invité les banques nigérianes à ne pas fermer leurs succursales au Liberia malgré la récession de l'économie de ce pays.

L'ex-footballeur international, qui a été investi à la présidence de son pays en janvier dernier, a attribué cette crise économique essentiellement à la baisse des prix des principaux produits d'exportation du Liberia et au taux de change international défavorable.

Selon le président Weah, "les prix de nos deux principaux produits d'exportation, le caoutchouc et le minerai de fer, continuent à baisser, ce qui réduit nos recettes en devises".

Il a déclaré que les recettes d'exportation de ces produits et des autres matières premières sont utilisées principalement pour l'importation de produits alimentaires et autres, ce qui entraîne des déficits commerciaux importants ; le chômage des jeunes a atteint un niveau sans précédent et les prix des produits de première nécessité continuent à augmenter.

"Notre peuple a voté pour le changement et pour l'espoir. Et l'espoir est finalement là. Mais le changement politique n'a pas de sens sans développement, prospérité et croissance.

"... Nous avons besoin du Nigeria pour aider à relancer notre économie", a-t-il dit, invitant les investisseurs nigérians à profiter des opportunités au Liberia, surtout que le volume des échanges entre les deux pays ne dépasse pas les cinq millions de dollars américains.

Le président libérien a déclaré que son pays "est désormais ouvert aux entreprises du secteur privé nigérian. Il est nécessaire d'augmenter le volume actuel des échanges entre nos deux pays, qui est très bas et ne dépasse pas cinq millions de dollars, selon certaines estimations.

"Cependant, le secteur bancaire libérien est dominé par les banques nigérianes et l'on m'a fait comprendre que leurs sièges au Nigeria envisageraient de réduire leur appui ou même de fermer en raison de la récente récession de notre économie. Si cela est vrai, je les invite à ne pas le faire, puisque je suis optimiste que les échanges vont reprendre dans un avenir proche".

"Il y a également des déficiences importantes dans les secteurs de l'électricité, de la construction des routes, de l'habitat, des mines et de la pêche, pour ne citer que ceux-là, qui pourraient intéresser sérieusement les investisseurs nigérians, en tant qu'individus ou entreprises ou dans le cadre de joint-ventures ou de partenariats public-privé".

Le chef de l'Etat libérien a déclaré que: "l'Agenda d'un développement pour les pauvres" de son administration, a pour objectif de lutter contre les nombreux problèmes économiques et sociaux dont il a hérité, en particulier le manque d'infrastructures, le chômage des jeunes, la nécessité de relancer l'éducation, l'agriculture, le secteur minier et celui de la santé, pour lequel l'assistance du Nigeria sera fortement demandée.

Il a ajouté: "Votre assistance technique durable pour le renforcement des capacités de ces secteurs est la bienvenue. Par exemple, les enseignants et médecins volontaires nigérians au Liberia, dans le cadre de l'accord Technical Aid Corps (TAC) avec le Liberia, a été véritablement crucial pour stimuler les capacités de développement de notre pays et j'espère que cette assistance pourra être considérablement accrue pour nos besoins socio-économiques les plus pressants du moment".

"Plus particulièrement, dans le cadre du programme bilatéral d'échange d'enseignants, nous cherchons 6.000 enseignants pour combler la pénurie d'enseignants qualifiés dans notre système éducatif. Dans le domaine agricole, nous avons besoin d'experts et de conseillers agricoles afin de renforcer les capacités dans ce secteur, en particulier pour des cultures comme celle du manioc par exemple, qui se prêtent à des propositions de valorisation et sont une source de revenus potentiels".

M. Weah a remercié le Nigeria pour le rétablissement de la paix au Liberia et la contribution à la réforme de l'armée libérienne après la guerre civile dans ce pays.

Il a également apprécié que malgré le fait que le Nigeria "soit la plus grande économie de l'Afrique avec l'armée la plus puissante de la sous-région, il n'ait jamais utilisé sa richesse et sa puissance militaire pour étendre son territoire, menacer ses voisins et déstabiliser une nation souveraine dans la région".

