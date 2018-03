RD Congo : L’UE disposée à financer 30% du coût global des élections dans le pays

05 Mars 2018

Kinshasa, RD Congo, 5 mars (Infosplusgabon) - L’Union européenne (UE) financera 30% du coût global des élections en RD Congo, soit 129,600 millions sur 432 millions USD, a déclaré, dans une interview diffusée, lundi, sur les antennes de la radio privée «Top Congo» à Kinshasa, M. Bart Ouvry, ambassadeur et chef de la délégation de l’UE en RD Congo.

«Une enveloppe est prévue. Nous allons intervenir avec d’autres partenaires en appui aux activités de préparation des élections par la Commission électorale nationale internationale (CENI). Les négociations sont en cours et j’espère qu’elles vont aboutir bientôt. Nous sommes disposés à apporter une aide d’expertise avec des groupes indépendants d’experts internationaux, mais aussi une aide au projet d’appui au cycle électoral au Congo (Pacec)».

L’ambassadeur Bart Ouvry a ajouté qu’ils sont également prêts à apporter une aide financière pour que les élections puissent se faire dans le délai prévu et qu’elles soient de meilleure qualité possible et crédibles.

Selon lui, il est prévu un comité de partenariat pour discuter de la façon à mieux organiser les élections en RD Congo.

Pour l’ambassadeur Bart Ouvry, l’UE apportera également une aide en expertise. «Depuis plusieurs années, l’UE a mis à la disposition des experts qui travaillent avec la CENI et aident à organiser au mieux les élections», a-t-il dit.

Concernant la problématique de la machine à voter, l’ambassadeur a fait savoir qu’il se pose le problème de la qualité et de la durabilité de cette machine. «On demande que la CENI puisse démontrer si cette machine pourra tenir compte tenu du climat de la RD Congo, ainsi que des questions logistiques et de la confidentialité, lorsqu’on sait que beaucoup de Congolais seront assistés», s’est-il interrogé.

Pour l’ambassadeur, l’expertise de l’UE, de l’Union africaine (UA) et de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) pourra être très utile pour prendre une décision sur l’utilisation de cette machine.

