Lancement officiel de l'édition 2018 du hadj en Côte d'Ivoire

05 Mars 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 5 mars (Infosplusgabon) - Le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a officiellement lancé, dimanche, les préparatifs pour l'organisation de l'édition 2018 du pèlerinage - hadj - sur les lieux saints de l'islam en Arabie saoudite.

Les dispositions arrêtées par la direction générale des Cultes au cours de cette cérémonie de lancement sont que les visites médicales pré-pèlerinage débutent ce lundi pour prendre fin le 4 mai prochain.

Les inscriptions pour les futurs pèlerins démarrent le 8 mars courant et leur clôture a été fixée au 11 mai prochain.

Le ministre Diakité a indiqué, qu'en dépit des difficultés budgétaires, le gouvernement a maintenu le coût du hadj à deux millions de francs CFA pour les pèlerins du contingent étatique, afin que cette pratique cultuelle soit à la portée de l'Ivoirien moyen.

Le quota de pèlerins attribué à la Côte d'Ivoire est en hausse, en passant de 5600 pèlerins en 2017 à 6800.

La répartition décidée est que 1800 pèlerins sont affectés aux structures privées d'organisation du hadj et 5000 pèlerins à l'Etat.

Le hadj est le cinquième pilier de l'islam. Il est une pratique cultuelle qui comporte plusieurs formes d'adoration.

Les rites du hadj, qui s'accomplissent entre le huitième et le treizième jour du douzième mois lunaire du calendrier musulman, sont de se mettre en état de sacralité, faire les circumambulations sept fois autour de la Kaaba - Maison sacrée - , de parcourir sept fois la distance entre les deux monts Safa et Marwa, de faire la station d'Arafat, de séjourner et de lapider les stèles à Mina.

Le hadj est obligatoire pour tout musulman sain d'esprit et majeur qui dispose de moyens.

