Un soldat sénégalais tué et un autre blessé, lors d'affrontements contre des combattants du MFDC

05 Mars 2018

Ziguinchor, Sénégal, 5 mars (Infosplusgabon) - Un soldat sénégalais a été tué et un autre blessé, lors d’affrontements avec des combattants du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) qui ont eu lieu dimanche matin dans le secteur de Nyassia, à environ 25 kilomètres à l’ouest de Ziguinchor, principale ville du Sud du Sénégal, a-t-on appris de sources militaires.

Ces sources informent que le soldat qui est dans un état grave a été transféré rapidement à l’hôpital de Ziguinchor. Cette information a été confirmée par le colonel Abdoul Ndiaye, Directeur de l’information et des relations publiques de l’armée sénégalaise, selon qui, c’est suite aux exactions des bandes armées sur les populations civiles dans le secteur de Nyassia que l’armée sénégalaise y mène des opérations de sécurisation afin de mettre fin aux activités criminelles des rebelles.

D’après lui, ces opérations visent à neutraliser les rebelles, à démanteler les bases et zones de transit supposées ou réelles et lutter contre les trafics illicites de chanvre indien et de bois, en particulier dans la forêt classée des Bayottes. Il révèle qu’au cours de la conquête de la base de Ahéga (située non loin de la frontière bissau-guinéenne), deux rebelles ont été faits prisonniers et mis à la disposition de la Gendarmerie par les militaires qui ont également détruit trois champs de chanvre indien et saisi des armes de guerre et des munitions.

Dans la même foulée, il renseigne que l’armée sénégalaise déplore, elle aussi, un mort et un blessé.

Il faut rappeler que l’armée sénégalaise avait déclenché une vaste opération de ratissage, au lendemain de la tuerie de la forêt des Bayottes qui avait fait une quinzaine de morts, tous des civils. Tuerie qui avait été attribuée aux combattants du MFDC mais ces derniers avaient nié toute implication à celle-ci.

La Casamance, principale région du Sud du Sénégal, est en proie à des actes criminels contre les populations et de violences ciblant les positions de l'armée sénégalaise, de la part des éléments du MFDC et d'autres groupes rebelles qui sévissent dans cette région où l'armée sénégalaise tente de ramener la sécurité après plus de trente ans d'une rébellion séparatiste menée par le MFDC.

