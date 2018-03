Fayez al-Sarraj souligne la nécessité de l'unification de l'armée libyenne

05 Mars 2018

Tripoli, Libye, 5 mars (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale commandant suprême de l'armée libyenne, Fayez al-Sarraj, a affirmé dimanche que l'unification de l'institution militaire est absolument nécessaire pour sécuriser les frontières et relever les défis auxquels est confronté le pays.

Au cours d'une réunion avec un certain nombre d'officiers membres du comité chargé par le commandant suprême de la réunion au Caire avec leurs homologues de la région de l'Est pour discuter de l'unification de l'armée en Libye, M. al-Sarraj, a ajouté que c'est ce dont doivent être conscientes toutes les parties afin de travailler dur et avec responsabilité nationale pour le succès de la voie politique consensuelle.

Le Comité a informé le président du Conseil des résultats de ses discussions au Caire, des points convenus et de la conclusion des récents pourparlers sur la structure organisationnelle de l'institution militaire libyenne.

Le général Ali Abdeljalil, le général Salem Jha et le colonel Abdelbasset Charia, membres du Comité, ont pris par à la rencontre.

Longtemps marginalisée sous le règne de l'ancien régime Mouammar Kadhafi, l'armée libyenne s'est disloquée après la révolution du 17 février 2011, confinée à un rôle secondaire au détriment des groupes armés des révolutionnaires.

