Un programme marocain de généralisation des TIC dans l'enseignement primé par l’UNESCO

Écrit par Antoine Lawson | 05 Mars 2018

Paris, France, 5 mars (Infosplusgabon) - Le programme GENIE, programme de Généralisation des Technologies de l´information et de la communication (TIC) pour l´enseignement élaboré, mis en œuvre par le ministère marocain de l'Education nationale est distingué par le Prix UNESCO-Roi Hamad bin Isa Al Khalifa 2017, a-t-on appris dimanche de source officielle.

Le Programme GENIE, lancé en 2005, est une politique et une initiative nationale à long terme et à grande échelle qui vise à intégrer les TIC pour améliorer l'accès et la qualité de l'éducation dans les écoles primaires et secondaires, a indiqué l’UNESCO dans un communiqué de presse.

GENIE énonce également les éléments-clé d'une politique nationale efficace sur les TIC dans l'éducation, tels que les infrastructures, la formation des enseignants, l'élaboration de ressources numériques et la transformation des pratiques d'enseignement et d'apprentissage, a ajouté la même source.

Le programme a permis de fournir des infrastructures, du matériel numérique et une connexion Internet à plus de 10.000 écoles et a favorisé les innovations pédagogiques en dispensant une formation continue à plus de 300.000 enseignants et directeurs d'école dans le pays.

GENIE encourage l'utilisation créative des TIC pour garantir l'accès inclusif à une éducation de qualité dans chaque école du pays et couvre les quatre langues principales utilisées dans les écoles (l'amazigh, l'anglais, l'arabe et le français) et a contribué à faire passer le taux de scolarisation au Maroc à 95 % et s'efforce de réduire le taux d'abandon scolaire de 53 % grâce à une mise en œuvre vigoureuse.

Le programme a attaché une grande importance à la formation initiale des enseignants, afin de s'assurer que la nouvelle génération d'enseignants soit dotée des compétences nécessaires pour intégrer efficacement les TIC dans leurs pratiques d'enseignement. La fourniture de ressources pédagogiques numériques dans les quatre langues a permis un accès universel aux ressources numériques par le biais d'une plate-forme nationale en ligne pour les TIC dans l'éducation.

Le Prix UNESCO-Roi Hamad bin Isa Al Khalifa 2017, dont le thème cette année est consacré à "l'utilisation des Technologies de l'information et de la communication pour améliorer l'accès à une éducation de qualité", sera remis concomitant aux programmes CLIX de l’Inde et GENIE du Maroc, sélectionnés sur proposition d'un jury international et qui recevront chacun un certificat ainsi qu'une récompense de 25.000 dollars, au cours d'une cérémonie prévue au siège de l'UNESCO le 7 mars.

Créé en 2005 pour récompenser deux projets innovants dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage qui s'appuient sur les TIC afin d’améliorer les performances éducatives, le Prix UNESCO-Roi Hamad bin Isa Al Khalifa participe à la réalisation de l'Objectif de développement durable n°4 qui vise à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité et à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie.

