France : Tournée lundi d’une délégation du Medef-international en Afrique de l’Est

04 Mars 2018

Paris, France, 4 mars (Infosplusgabon) - Une délégation du Medef-Interntaional, conduite par son président, Pierre Gattaz, entamera à partir de lundi une tournée qui la mènera au Kenya et en Ethiopie pour renforcer les relations entre les secteurs privés français et africains de l'Est, car « les marchés d’Afrique de l’Est représentent des opportunités majeures pour les entreprises françaises», a estimé l’organisation patronale française.

«Ce déplacement en Afrique de l’Est est très attendu par les autorités kényanes et éthiopiennes afin de renforcer les relations entre les secteurs privés locaux et français. Il fait suite à l’invitation lancée à M. Gattaz, en avril 2016, par M. Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, à l’occasion de sa visite officielle en France, ainsi qu’à nos récents échanges avec le gouvernement éthiopien», a indiqué l’organisation du patronat français dans un document.

La délégation des patrons français, qui comprend de nombreux chefs d’entreprises du Comité Afrique de Medef-International, mais également de nombreuses TPE, PME et startups, ainsi que des réseaux éducation/formation français et la presse française aura au cours de son séjour des audiences avec les chefs d’Etat et de gouvernement du Kenya et d’Ethiopie, des rencontres avec les écosystèmes locaux, des visites des entreprises locales et d’écosystème formation.

Les chefs d’entreprises françaises, qui séjourneront du 5 au 9 mars, prévoient également des rencontres avec l’écosystème start-up/innovation, des réunions avec les bailleurs de fonds, des séquences sectorielles et des rencontres avec la communauté d’affaires française.

Parallèlement à ce déplacement en Afrique de l’Est, il sera également organisé à Nairobi, le forum Stars in Africa, les 6 et 7 mars, en partenariat avec Business Africa, la Commission européenne et l’OIE.

Stars in Africa, rassemblement africain et européen, délivrera deux initiatives concrètes de la communauté d’affaires française qui sont la deuxième édition du Prix de l’entrepreneur Business Africa de l’année et le premier Sommet africain des startups, a souligné le Medef-International.

