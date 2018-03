Deux officiers et deux soldats tués en Egypte lors de l'opération ''Sinaï 2018''

04 Mars 2018

Le Caire, Egypte, 4 mars (Infosplusgabon) - L'armée égyptienne a annoncé, ce dimanche dans un communiqué, que deux officiers et deux soldats ont trouvé la mort et un troisième officier et trois autres soldats blessés lors de l'opération globale ''Sinaï 2018'', lancée depuis le 9 février dernier dans le but de ''nettoyer'' les éléments de l'organisation ''Daech'' dans le nord du Sinaï et dans plusieurs parties du pays.

La même opération a permis l'élimination de 10 extrémistes et l'arrestation de 10 Takfiris armés et 250 autres éléments soupçonnés ou recherchés par la justice, a précisé l'armée dans le communiqué lu par la télévision d'État égyptienne.

Les forces de l'armée aérienne ont visé six objectifs des éléments présumés terroristes, détruit deux voitures piégées, 145 repères et des magasins de stockage dans les zones montagneuses.

Concernant la frontière ouest avec la Libye, le communiqué indique que l'armée de l'air a détruit une voiture remplie d'armes et de munitions lors de sa tentative de franchir les limites frontières.

