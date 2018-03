L'Onu condamne les attaques terroristes commises au Burkina Faso

04 Mars 2018

New York, États-unis, 4 mars (Infosplusgabon) - Les deux attaques simultanées menées vendredi à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, ont été fermement condamnées par les Nations unies.

Les attaques menées contre le quartier général de l'armée burkinabé et l'ambassade de la France ont fait au moins 16 morts et des dizaines de blessés, selon la presse.

Selon un communiqué publié par le porte-parole du secrétaire général de l'Onu, M. António Guterres, a exprimé sa solidarité au gouvernement du pays dans un appel téléphonique émis en ce jour au Président Roch Marc Christian Kaboré.

Le secrétaire général de l'Onu a encouragé les autorités à mener une enquête sur ces investigations et à traduire leurs auteurs devant la justice.

Il a également exprimé sa profonde sympathie aux familles éplorées et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

M. Guterres a réitéré l'engagement des Nations unies à appuyer les efforts du Burkina Faso dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme et à créer les conditions d'une paix et d'un développement durables, entre autres mesures.

Le Burkina Faso fait partie des cinq pays du Sahel, connus sous le nom de G5, qui sont confrontés à des problèmes complexes interconnectés de sécurité et de développement.

Les autres sont le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger.

“ Le secrétaire général a renouvelé son appel en faveur d'efforts urgents et concertés par la Communauté internationale pour aider les pays de la région à combattre de manière généralisée les problèmes de paix, de sécurité, de développement et humanitaires qui secouent ces pays du Sahel, parmi lesquels la Stratégie intégrée des Nations unies pour le Sahel et l'opérationnalisation complète de la force conjointe du G5 Sahel”, a conclu le communiqué.

Les membres du Conseil de sécurité de l'Onu ont également condamné en termes vigoureux les attaques qu'ils ont qualifiés de “barbares et de lâches”.

Le Conseil a publié un communiqué soulignant que tout acte terroriste est criminel et injustifiable, “quel qu'en soient la motivation, le lieu et ses auteurs”.

Les 15 ambassadeurs ont exprimé leur solidarité avec le Burkina Faso dans son combat contre le terrorisme et ont également souligné la nécessité d'intensifier les efforts au niveau régional et international pour combattre le terrorisme et l'extrémisme violent qui est propice au terrorisme.

