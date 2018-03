Sénégal : Première réunion du conseil d'administration de la BADEA pour 2018 à Port-Louis

03 Mars 2018

Dakar, Sénégal, 3 mars (Infosplusgabon) - Le Conseil d’Administration de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), s'est tenue à Port-Louis, Maurice, du 28 au 02 mars 2018, sa première session de l’année 2018.

Présidée par Yousif Bin Ibrahim Al Bassam, Président du Conseil d’Administration et en présence par le Dr Sidi Ould Tah, Directeur général de la Banque, cette réunion a examiné des questions importantes, y compris l'approbation de nouveaux projets dans les secteurs public et privé, une ligne de crédits pour le financement des exportations arabes vers l’Afrique et les opérations d'assistance technique.

Le Conseil a également examiné un certain nombre de rapports financiers incluant un rapport sur le quatrième trimestre de l’année 2017 et un autre sur l’activité de la Banque (janvier-février 2018). En outre, la réunion a passé en revue le Rapport Annuel 2017 de la Banque.

Le Conseil a étudié les préparatifs de la 43ème réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de la Banque, qui aura lieu du 10 au 11 avril 2018, au Royaume de Jordanie.

Les engagements de la BADEA en Afrique sub-saharienne (44 pays), ont sensiblement augmenté depuis 1975 et ont atteint en décembre 2017, 5458,393 millions de dollars américains.

Les financements de la BADEA sont adaptés aux priorités des pays bénéficiaires. Une attention particulière est accordée aux projets du secteur des infrastructures, de l’agriculture et du développement rural, de l'énergie, de l’industrie et du secteur social (éducation et santé).

L’objectif principal est de réduire la pauvreté, de réaliser la sécurité alimentaire, d’améliorer les conditions de vie des populations africaines et de protéger l’environnement.

