Ghassan Salamé annonce la prochaine réouverture du bureau de l'UNSMIL à Benghazi

03 Mars 2018

Benghazi, Libye, 3 mars (Infosplusgabon) - Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU et chef de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (UNSMIL), Ghassan Salamé, a annoncé vendredi que les préparatifs sont en cours pour la réouverture du Bureau des Nations unies à Benghazi, lors d'une réunion avec plus de 60 dirigeants représentant des tribus de l'Est de la Libye, selon un communiqué de la mission internationale.

"Nous nous préparons à rouvrir un bureau de l'ONU à Benghazi", a déclaré Ghassan Salamé lors d'une réunion à Benghazi avec plus de 60 dignitaires et chefs de tribus dans l'est de la Libye où il est en visite pour relancer le processus politique avec la mise en œuvre de son plan d'action.

"Je promets de continuer à communiquer avec les habitants de Berga (Cyrénaïque)", a-t-il déclaré, ajoutant : "j'apprécie le rôle clé joué par Berga dans l'histoire de la Libye; l'égalité est indispensable, les Nations unies ne peuvent supporter la marginalisation ou la discrimination".

La Mission de l'ONU a indiqué que Ghassan Salamé a participé - à l'invitation des dignitaires et chefs de tribus de Berga- aux discussions à Benghazi avec plus de 60 dignitaires représentant les tribus de la région.

Arrivé jeudi dans la ville de Benghazi, Ghassan et a été accueilli à l'aéroport international par le maire, Abdelrahman al-Abbar.

L'Envoyé de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a rencontré le commandant général de l'armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, au siège du commandement général de la zone d'al-Rajma. La mission de l'ONU a déclaré sur sa page Facebook que M. Salamé a discuté avec Haftar "du processus politique et des prochaines étapes".

M. Salamé a également tenu une réunion avec le maire de Benghazi, Abdelrahman al-Abbar, au cours de laquelle il a discuté des derniers développements et résultats obtenus par la Mission d'appui des Nations unies en Libye.

