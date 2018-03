Burkina Faso : 6 assaillants et 7 soldats tués au cours d'une attaque à Ouagadougou

02 Mars 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 2 mars (Infosplusgabon) - Six assaillants ont été abattus et sept soldats de l'armée burkinabé tués au cours d'une attaque lancée vendredi matin par des inconnus armés à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, selon le communiqué du ministre en charge de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou.

M. Dandjinou a déclaré que l'attaque terroriste menée par des hommes lourdement armés a pris pour cible l'ambassade de France, l'Institut français, Georges Méliès, et l'état-major des armées.

"Le bilan provisoire fait état de six morts parmi les assaillants, sept parmi les forces de défense et de sécurité, six blessés parmi lesquels deux civils", a indiqué le communiqué du gouvernement.

Les membres du gouvernement ont rendu visite aux blessés admis dans différents centres de santé de la ville.

L'explosion du vendredi matin a secoué Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, et les informations indiquent que l'état-major des armées a subi une attaque. Des échanges de tirs ont été entendus.

La presse locale fait état de fumée noire montant vers le ciel près de l'état-major des armées.

L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les observateurs l'attribuent cette aux terroristes.

Ce pays de l'Afrique de l'Ouest a enregistré plusieurs attaques menées par des terroristes, dont la dernière en date, en août 2017 contre un restaurant à Ouagadougou, s'était soldée par 19 morts.

