Rd Congo : La majorité présidentielle appelle la population à faire barrage aux fanatisés

02 Mars 2018

Kinshasa, Rd Congo, 2 mars (Infosplusgabon) - La population a l’obligation patriotique de faire barrage aux compatriotes radicalisés, sans foi ni loi, pour sauvegarder la paix dans le pays, a déclaré au cours d’un point de presse tenu vendredi, à Kinshasa, André-Alain Atundu Liongo, porte-parole de la Majorité présidentielle (MP).

Le porte-parole de la MP, qui faisait une mise au point sur les marches organisées par le Comité laïc de coordination (CLC), a fait savoir que l’action des agents de l’ordre relève d’une opération de maintien de l’ordre public qui vise les récalcitrants, toutes les manifestations politiques de masses ayant été interdites par l’autorité urbaine de la ville de Kinshasa.

« Ceux qui parlent de persécution de chrétiens catholiques à l’occasion de ces marches cherchent manifestement à toucher la fibre chrétienne des Occidentaux pour atteindre un objectif politique bien connu, à savoir la prise de pouvoir par des citoyens non démocratiques au prix du mensonge et de l’intoxication, avec le concours de leurs alliés internationaux », a-t-il souligné.

Ce cynisme, a-t-il indiqué, est immoral et inacceptable au regard de la finalité même de la marche, à savoir, obtenir un changement de régime en dehors des élections ou du référendum comme le détermine la Constitution du pays.

Pour lui, le peuple congolais et tous les acteurs politiques et sociaux qui partagent avec le président Kabila la passion du Congo et qui croient en la démocratie, doivent se lever, forts de l’article 64 de la Constitution et faire obstruction à ces démocrates de façade qui, pour mieux endormir la vigilance du peuple congolais, a-t-il ajouté, prétendent défendre l’Etat de droit.

Selon lui, ces compatriotes radicalisés bafouent les lois du pays et la volonté du peuple souverain en optant pour un raccourci pour confisquer le pouvoir par des voies non démocratiques.

Il invite ainsi les populations congolaises à se mobiliser pour les élections dont le calendrier est connu de tous.

