Le pouvoir convaincu de la contribution du nouveau chef de la Monusco et du nouvel évêque de Kinshasa à l’unité du peuple congolais

Kinshasa, Rd Congo, 2 mars (Infosplusgabon) - La Majorité présidentielle (MP) est convaincue que le nouveau chef de la Mission des Nations unies pour la Stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), Mme Leila, et le nouvel évêque coadjuteur de Kinshasa, Mgr Fridolin Ambongo, nommés en ce moment de tribulation politique, vont contribuer activement à l’unité du peuple congolais en évitant de nourrir toute source de conflit au sein de la société congolaise, a indiqué vendredi au cours d’un point de presse, André-Alain Atundu Liongo, porte-parole de la MP au pouvoir.

« Les deux éminentes nominations intervenues dans deux secteurs différents de la vie en Rd Congo laissent de cette année 2018 le souvenir d’une période de paix sociale, de cohésion nationale et d’élections apaisées », a souligné le porte-parole Atundu.

Pour lui, le souffle nouveau que Mme Leila va apporter dans les relations MONUSCO-Gouvernement contribuera à la réalisation efficace de sa mission de stabilisation politique.

« Son séjour antérieur en Rd Congo au sein de la Mission, sa pratique de la politique congolaise et sa connaissance des acteurs politiques et sociaux congolais, ainsi que ses solides amitiés congolaises permettent d’espérer que Mme Leila accomplira sa mission dans des conditions favorables et avec efficacité », a-t-il dit.

Par contre, la communauté chrétienne de Kinshasa attend les orientations pastorales de l’évêque coadjuteur pour projeter les effets de son avènement sur la chrétienté. De toute évidence, a-t-il ajouté, la première tâche du nouvel évêque coadjuteur devrait concerner son clergé, si attiré par les apparats politiques.

« Le Pape François qualifie cette tendance vicieuse de mondanité spirituelle qu’il définit comme une recherche de la gloire humaine et du bien-être personnel au lieu de la gloire du Seigneur », a encore affirmé Atundu, ajoutant que la MP attend et espère que cette double casquette n’énervera pas l’Accord-cadre avec le Vatican qui reconnaît à la fois la laïcité de l’Etat congolais et la liberté de culte.

