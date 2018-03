Deux morts et 34 blessés, bilan de la marche du 25 février en Rd Congo

02 Mars 2018

Kinshasa, Rd Congo, 2 mars (Infosplusgabon) - La Police Nationale Congolaise (PNC) a enregistré deux morts et 34 blessés lors des opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre public dans la journée du 25 février 2018 sur toute l’étendue du territoire national, a indiqué le porte-parole de la PNC, le commissaire supérieur, Pierrot Mwanamputu, dans une mise au point parvenue vendredi à la rédaction d’Infosplusgabon.

Le commissaire supérieur Mwanamputu, qui a déploré les deux morts nonobstant le respect scrupuleux des consignes données à tous les échelons de la PNC, ainsi que l’objectif zéro mort, a précisé qu’il y a eu un mort à Kinshasa dont l’auteur, le brigadier en chef, Tokis Kumbo, est arrêté et déféré à l’auditorat militaire, ainsi qu’un mort à Mbandaka, dans la province de l’Equateur, dont l’auteur aux arrêts, le policier Celéo Agbe, est jugé en procédure de flagrance, condamné à perpétuité et radié de la PNC.

Pour le commissaire supérieur, Tokis Kumbo a été mis aux arrêts pour avoir tiré des balles en caoutchouc à moins de 20 m sur Rossy Tshimanga Mukendi à Kinshasa.

Concernant les 34 blessés, le porte-parole de la PNC a précisé qu’il y a eu huit blessés dont cinq civils et trois policiers à Kinshasa, neuf blessés dont trois civils et quatre policiers dans la province de l’Equateur, 16 blessés dont 14 policiers et deux manifestants à Kisangani, dans la province de la Tshopo.

Dans le Nord-Kivu, a-t-il ajouté, la police a interpellé et relaxé huit personnes, tandis que dans le Haut-Katanga, il y a eu trois arrestations survenues pour avoir incendié un truck en provenance de Kasumbalesa, et un blessé à Mbuji-Mayi, au Kasaï-Oriental, en la personne du commissaire supérieur adjoint.

