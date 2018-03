La relance du dialogue politique en Libye pourra-t-elle aboutir à un règlement de la crise?

02 Mars 2018

Tripoli, Libye, 2 mars (Infosplusgabon) - Les intentions de reprise du dialogue politique entre les principaux protagonistes en Libye, le Parlement libyen et le Haut Conseil d'Etat, pour relancer le processus politique en vue d'une sortie de la double crise politique et sécuritaire se font sentir de plus en plu,s devenant une priorité de l'heure après l'impasse dans laquelle s'est engouffré le Plan d'action de l'Envoyé de l'ONU destiné à trouver une solution négociée au conflit libyen.

La visite jeudi à Benghazi, deuxième grande ville du pays, du Chef de la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (UNSMIL), Ghassan Salamé, s'inscrit dans le cadre des efforts en vue de la reprise du processus politique et de ramener les protagonistes à la table de négociations afin de sortir de l'impasse actuelle.

Lors de sa rencontre avec l'homme fort de l'Est, le maréchal Khalifa Haftar, chef de l'armée nationale libyenne, Ghassan Salamé a indiqué avoir discuté du processus politique et des prochaines étapes à réaliser pour son parachèvement.

Connu pour son hostilité au gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et reconnu par la Communauté internationale, le maréchal Haftar a, jusqu'à présent, en dépit des rencontres avec le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, refusé la mise en œuvre des compromis susceptibles de permettre une avancée pour sortir du cercle de la violence et ramener la stabilité et la paix en Libye.

C'est l'avis de l'analyste politique, Abdessalem al-Majabri, qui a souligné que "tout ce que a Khalifa Haftar a concédé, c'est d'accepter l'idée de l'organisation des élections générales dans les régions qu'il contrôle dans l'Est du pays".

Selon lui, l'acception par Haftar de l'organisation des élections s'explique par son ambition de se présenter et pour briguer le mandat de président.

L'Emissaire onusien a rencontré, lors de son séjour à Benghazi, des députés du Parlement qui lui avaient adressé une lettre lui demandant la reprise des pourparlers entre les Comités mixtes des deux Assemblées pour finaliser les propositions convenues lors des négociations en Tunisie, en octobre dernier.

Les propositions portent sur l'amendement de l'Accord politique libyen signé en 2015 à Skhirat, au Maroc, sous l'égide de l'UNSMIL et concernant la restructuration de l'exécutif.

Les groupes de dialogue avaient convenu à Tunis, d'un Conseil présidentiel retreint composé d'un président et de deux vice-présidents au lieu de sept actuellement, la formation d'un gouvernement d'union nationale caractérisé par la séparation entre la fonction de président du Conseil et celle de chef du gouvernement.

Mais c'est au niveau de l'article 8 de l'Accord relatif à la nomination des personnalité aux hauts postes de responsabilité qui a constitué le point d'achoppement des négociations et a conduit à leur rupture.

La proposition stipule que c'est le président du Conseil présidentiel qui supervise l'armée et c'est lui qui procède à la nomination aux postes de responsabilité dans l'Etat. Une proposition qui a été acceptée par le Parlement mais à l'égard de laquelle, le Haut Conseil d'Etat a opposé des objections, assurant vouloir être associé à la prise de décision étant donné que le Parlement valide les nominations.

Dans sa correspondance à M. Salamé, le Parlement a indiqué que "si aucune solution n'est trouvée à travers les pourparlers avec le Haut Conseil d'Etat", l'instance législative sera dans l'obligation de trouver une issue par ses propres moyens qu'elle n'a pas explicités.

Pour Slah Fitouri, universitaire libyen, "la reprise du dialogue n'apportera aucune avancée au processus politique et ne débouchera sur aucune avancée réelle".

Il a estimé que "ce sera une perte de temps supplémentaire car rien n'avait empêché les protagonistes de s'entendre lors des négociations à Tunis sous l'égide de la Mission de l'ONU".

"Dès qu'ils se rencontrent, passés les premiers instants, les divergences émergeront de nouveau et vont compromettre toute avancée, ramenant le processus à la case départ", a-t-il déploré, soulignant la "mauvaise volonté qui anime les partis politiques libyens".

Cet avis est partagé par Hadj Slama, cadre dans une société pétrolière, qui appelle "à organiser des élections générales pour donner la parole au peuple afin de choisir ses dirigeants en trouvant une nouvelle majorité dotée d'une légitimité".

"Il faut que les Libyens se prononcent par la voie des urnes", a-t-il insisté, soulignant que "les protagonistes prétendent parler au nom du peule et le représenter, alors qu'ils agissent le plus souvent pour leurs propres intérêts au détriment de ceux de la collectivité nationale".

Toutefois, l'option des élections, si elle fait l'unanimité des protagonistes et même de la Communauté internationale, en particulier les grandes puissances qui soutiennent le processus électorale, comporte le risque de ne pas aboutir au règlement de la crise.

Il suffit qu'un camp conteste les résultats ou qu'un groupe armé se sente lésé pour recourir aux armes et faire capoter tout le processus comme ce fut le cas lors des élections de 2014 qui ont été contestées par la mouvance islamique devenue minoritaire en lançant l'opération militaire "Fajr Libya" qui a abouti aux affrontements de Tripoli et son corollaire d'incendie de l'aéroport et le départ des missions diplomatiques de Tripoli.

Autre handicap de taille, selon de nombreux analystes, c'est l'échec, depuis le 29 juillet 2017, date du vote sur le projet de la Constitution à adopter une loi électorale par le Parlement pour l'organisation d'un référendum populaire destiné à l'adoption du texte fondamental (Constitution).

Après que la haute cour de justice s'est déclarée incompétente de statuer sur le projet de constitution contesté par certains, l'Autorité chargée de la rédaction du projet a exhorté toutes les autorités compétentes, notamment le Parlement, à œuvrer à l'organisation d'un référendum pour parachever le processus de la Constituante avec le vote du projet proposé.

Pour ces mêmes analystes, ce qu'il faut en Libye avant les élections prévues en 2018, c'est que la Constitution soit adoptée, que les chefs des groupes armés soient associés à travers la tenue d'une conférence inclusive qui devrait jeter les bases d'un processus d'intégration des groupes armés et leur désarmement progressif afin de baliser le terrain à l'édification d'un Etat de droit et démocratique dans lequel les armes seront en possession des organes étatiques exclusivement.

Il suffit d'un peu de volonté, d'un sens élevé du patriotisme et du respect des intérêts supérieurs de la patrie pour que les Libyens arrivent à un consensus leur permettant de vivre en harmonie dans le pays, dans la stabilité et la prospérité grâce aux énormes richesses dont regorge le pays.

Reste à espérer que Ghassan Salamé rappelle aux protagonistes que seuls les Libyen eux-mêmes sont capables de résoudre leurs problèmes dans un esprit consensuel et d'unité.

