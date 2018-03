Le gouvernement nigérian affirme que la recherche des 110 écolières enlevées de Dapchi a été étendue aux pays voisins

02 Mars 2018

Abuja, Nigeria, 2 mars (Infosplusgabon) - Le gouvernement nigérian a annoncé, vendredi, que la recherche en cours des 110 filles enlevées au Collège gouvernemental des sciences et techniques des filles (Ggstc) de Dapchi, dans l'Etat de Yobe, au nord-est du Nigeria, a été étendue aux pays voisins.

Des sources ont indiqué que les établissements de défense et de sécurité nigérians vont maintenant activer les accords de coopération entre le Nigeria et les pays voisins afin d'avoir accès à leurs frontières.

Déjà, les forces nigérianes et camerounaises ont travaillé ensemble le long de la frontière nord-est du Nigeria avec le Cameroun.

Dans un communiqué publié vendredi à Abuja, le ministre de l'Information et de la Culture, Alhaji Lai Mohammed, a déclaré que: "les hauts responsables militaires et de sécurité se sont rendus jeudi dans le Nord-est pour accélérer les recherches, qui ont maintenant été étendues au-delà du théâtre Nord-est".

Les officiels comprennent le plus haut officier militaire et chef d'état-major de la nation, le général Abayomi Olonisakin; le chef d'état-major de la Marine, le vice-amiral Ibok-Ete Ekwe Ibas; le chef d'état-major de l'armée; Lt.-Général Tukur Buratai, et le directeur général du Département des services de l'Etat, Alhaji Lawal Daura.

Ils se sont joints au chef d'état-major de la Force aérienne, le maréchal de l'Air Sadique Abubakar, qui avait auparavant déménagé dans le Nord-est, ainsi qu'au conseiller à la Sécurité nationale (Nsa), le Major-Général Babagana Monguno, qui a également visité le théâtre des opérations.

Le gouvernement fédéral avait précédemment publié les noms et autres détails des 110 filles qui n'ont pas encore été comptabilisées, à la suite de l'attaque contre le Ggstc à Dapchi, dans l'Etat de Yobe, le 19 février 2018.

Le comité mis en place, par le gouvernement fédéral pour démêler les circonstances entourant l'enlèvement des filles, a été installé jeudi par la Nsa.

