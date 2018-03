Total acquiert 16,33% d’une concession dans un champ pétrolier en Libye

02 Mars 2018

Tripoli, Libye, 2 mars (Infosplusgabon) - Le géant français de l'énergie, Total, a annoncé, vendredi, avoir acheté une participation de 16,33% dans une concession dans le champ libyen Waha détenus par Marathon Oil dans le cadre d'un accord d'une valeur de 450 millions de dollars, ont rapporté des journaux libyens citant un communiqué.

La société Waha détenue à 59,18% par la Compagnie pétrolière nationale libyenne de pétrole (Noc) produit actuellement 300.000 barils par jour et devrait atteindre 400.000 barils par jour d'ici la fin de la décennie, a indiqué Total.

L'accord permettra à Total d'accéder à des réserves et ressources de plus de 500 millions de barils équivalent pétrole avec une production immédiate d'environ 50.000 barils de pétrole par jour et un "potentiel d'exploration" important dans les concessions du bassin de Syrte.

"Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Total de soutenir son portefeuille avec des actifs techniques de qualité et à faible coût tout en renforçant notre force historique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord", a déclaré Patrick Boyan, directeur général de Total.

Régulièrement, la production pétrolière libyenne, qui atteint actuellement plus d'un million de barils par jour, alors que la capacité réelle est de 1,6 million de b/j en temps normal, est affectée par la violence qui sévit dans le pays en raison de la prolifération des armes et l'absence des organes de sécurité étatiques capables de maintenir l'ordre et imposer la volonté de l'Etat.

