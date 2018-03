RDC : Appel aux Congolais et Zimbabwéens à se mobiliser pour la réussite des processus électoraux dans leurs pays respectifs

01 Mars 2018

Kinshasa, Rd Congo, 1er mars (Infosplusgabon) - Les Présidents congolais, Joseph Kabila, et zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, ont invité leurs populations respectives à se mobiliser dans la sérénité pour la réussite des processus électoraux en cours dans leurs deux pays, indique le communiqué final publié à l’issue de la visite de deux jours à Kinshasa du président zimbabwéen.

Cette rencontre, note le communiqué, a permis aux deux Chefs d’Etat de s’appesantir sur la coopération inter-étatique dans le cadre multilatéral de la Communauté de Développement des Etats de l’Afrique Australe (SADC), ainsi que sur les relations bilatérales entre la Rd Congo et le Zimbabwe.

Les deux Chefs d’Etat ont, dans le cadre de la coopération interétatique, échangé notamment sur le mandat de la Mission des Nations unies sur la Stabilisation en Rd Congo, ainsi que sur la mission de la Brigade d’intervention de la SADC en Rd Congo, au sein de laquelle l’appui du Zimbabwe reste remarquable.

Ils ont condamné l’agression dont a été victime le contingent tanzanien de ladite brigade de la part des terroristes ADF.

Concernant les relations bilatérales, les deux Chefs d’Etat ont décidé de la tenue prochaine, au Zimbabwe, d’une commission mixte devant faire le point et redynamiser les différents accords de coopération existants, pour le grand intérêt des deux Etats.

Ils ont encouragé le regain de collaboration des investisseurs zimbabwéens dans les secteurs de l’agriculture et des hydrocarbures en Rd Congo, avant d’exprimer le vœu d’une redynamisation de la coopération technique entre les sociétés nationales d’électricité des deux Etats (SNEL et ZEZA) pour développer et intensifier les échanges en termes d’importation et d’exportation énergétique, ainsi que pour un renforcement des capacités des lignes Inga-Kolwezi et Kolwezi-Karavia-Kasumbalesa, en vue de permettre l’augmentation des exportations de la Rd Congo vers le Pool Energétique de l’Afrique australe, notamment au Zimbabwe.

Les deux Chefs d’Etat ont également recommandé à leurs gouvernements respectifs de s’atteler au renforcement de la coopération bilatérale dans les secteurs du tourisme, de la conservation de la nature, notamment de la faune et de la flore, ainsi que dans la formation professionnelle des cadres, de la lutte contre la pollution d’eau, les érosions, la désertification, la gestion des déchets, la lutte contre les changements climatiques, l’agro-foresterie et le processus Redd Plus.

Dans le secteur aérien, les deux Chefs d’Etat ont exprimé leur nette détermination d’engager des consultations en vue de la redynamisation de l’exploitation des services aériens internationaux réguliers entre les deux pays, notamment à travers une collaboration fructueuse entre Congo Airways et Air Zimbabwe.

