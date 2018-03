Les Etats-unis octroie 30 millions dollars pour les cantines scolaires au Congo

01 Mars 2018

Brazzaville, Congo, 1er mars (Infosplusgabon) - Le gouvernement américain a octroyé, jeudi à Brazzaville, 30 millions dollars américains, soit 15 milliards de F CFA, pour assister, les cinq prochaines années, 54.000 élèves, répartis dans 470 écoles, a annoncé son ambassadeur au Congo, Todd P. Hskel, à l’issue de la signature du programme McGovern-Dole de l’Usda en faveur des cantines scolaires au Congo.

‘’ La contribution du gouvernement américain, d’un montant de 30 millions de dollars, permettra au Pam d’assister, durant cinq ans, 54 000 élèves répartis dans 470 écoles, considérés comme les personnes les plus vulnérables dans les communautés les plus pauvres’’, a déclaré le diplomate américain, lors de la signature de ce programme avec le ministre congolais de l’Enseignement primaire et secondaire, Anatole Collinet Makosso, en présence du représentant Pam au Congo, M. Jean-Martin Bauer.

Selon lui, le programme cible spécifiquement les populations autochtones qui représentent 8% de la population congolaise et qui sont les plus touchées par l’insécurité alimentaire, la malnutrition et la pauvreté.

On estime que 65% des enfants autochtones âgés de 4 à 16 ans ne sont jamais allés à l’école. Ces élèves fréquentent chaque année les écoles Ora (Observer, Réfléchir, Agir) qui sont dotées de programmes d’études spécialisés qui leur permettront, à terme, d’intégrer des écoles publiques.

Ce programme scolaire cible 132 500 enfants en âge de fréquenter les écoles primaires publiques d’ici 2022 dans les zones rurales de six départements du pays ayant des niveaux d’insécurité alimentaire et de malnutrition élevés et un taux de scolarisation en-dessous de la moyenne nationale. Il s’agit de la Bouenza, de la Lékoumou, du Pool, au sud, des Plateaux (centre), de la Likouala et de la Sangha, extrême nord du Congo.

Le programme est mis en œuvre par le Pam avec le concours du gouvernement congolais et de nombreux partenaires afin d’améliorer les conditions d’apprentissage des enfants congolais.

Fortifiés en micronutriments, les repas de la cantine contribuent à éliminer la faim en milieu scolaire et à améliorer la scolarisation des enfants congolais. Le Programme d’Alimentation Scolaire comprend également un volet éducatif sur la nutrition et l’hygiène pour les élèves.

