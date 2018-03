Inauguration d'un second centre opérationnel maritime en Côte d'Ivoire

01 Mars 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 1er mars (Infosplusgabon) - Le chargé d’affaire de l’ambassade des Etats-unis en Côte d'Ivoire, Katherine Brucker, a procédé, jeudi, à l'inauguration d'un second centre opérationnel maritime situé au port de San Pedro (Sud-ouest), a appris la PANA de source diplomatique.

Ce centre est un projet destiné à renforcer la coopération entre les Etats-unis et la Côte d’Ivoire dans le domaine de la sécurité maritime, indique un communiqué de l'ambassade des Etats-unis.

Sa construction s'inscrit dans le cadre du Regional Maritime Awareness Capability (Rmac, Capacité de surveillance maritime régionale), un projet financé par le gouvernement américain qui fournit 552 millions 240 mille FCFA, soit 1.042 million de dollars de soutien en forme d’équipement et des formations.

"L’ouverture du centre opérationnel maritime de San Pedro marque une nouvelle étape dans les relations entre les États-unis et la Côte d’Ivoire dans le domaine de la sécurité maritime", a déclaré Mme Katherine Brucker.

Elle a ajouté que la construction de ce centre permettra à la Côte d’Ivoire de mettre en œuvre une stratégie maritime nationale et de renforcer la capacité de surveillance des eaux territoriales.

En décembre 2016, le Rmac avait installé des systèmes radar, des systèmes d’identification des navires, du matériel de communications et d’informatique au centre opérationnel maritime d'Abidjan permettant ainsi à la Marine nationale de surveiller, en temps réel, les côtes maritimes d’Abidjan.

Puis, en mars 2017, des techniciens avaient établi une connexion avec le radar de l’autorité portuaire du canal de Vridi élargissant ainsi la capacité de la marine nationale à surveiller ses eaux territoriales.

En janvier dernier, le Rmac a installé des radars, des systèmes d’identification des navires, du matériel de communications et des systèmes informatiques au sein du centre opérationnel maritime de la Marine nationale à San Pedro, pour en faire un centre pleinement opérationnel dans la seconde ville portuaire ivoirienne.

L'existence des centres opérationnels maritimes d’Abidjan et de San Pedro permettra aux forces maritimes ivoiriennes de partager des données, de mieux identifier et contenir les menaces maritimes, et de protéger les ressources maritimes du pays en coopération avec les pays limitrophes.

FIN/INFOSPLUSGABON/IUO/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon