Ouverture des candidatures de l'édition 2018 du Prix Orange de l'entrepreneur social

Abidjan, Côte d'Ivoire, 1er mars (Infosplusgabon) - L'opérateur de télécommunications Orange a annoncé, jeudi, l'ouverture des candidatures de la huitième édition de son Prix de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM).

Le POESAM récompense les projets innovants axés sur les technologies de l’information et de la communication permettant d’améliorer les conditions de vie des populations d’Afrique et du Moyen-Orient, dans les domaines tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, du paiement mobile ou encore du développement durable.

Le concours débutera, après la date limite de réception des candidatures fixée au 31 mai prochain, par une phase nationale durant laquelle, chacune des 17 filiales Orange participantes étudiera les projets soumis dans son pays, puis désignera trois gagnants.

Ensuite, il y aura une seconde phase internationale durant laquelle, les gagnants de chaque pays, soit 51 gagnants au total, seront mis en concurrence par un jury international qui remettra le grand prix POESAM aux trois lauréats, lors de la soirée des AfricaCom Awards, qui se déroulera en novembre prochain au Cap, en Afrique du Sud.

Les trois lauréats recevront, en plus des lots nationaux, respectivement 25 mille euros, 15 mille euros et 10 mille euros, et bénéficieront d’un accompagnement personnalisé, dispensé par des professionnels de la création et du financement des jeunes entreprises pendant six mois.

Le POESAM s’adresse à tout étudiant, salarié ou entrepreneur de plus de 21 ans, dont l’initiative a moins de trois ans d’âge et concerne le Botswana, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l'Égypte, la Guinée-Bissau, la Guinée, Madagascar, le Mali, le Maroc, le Niger, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Tunisie, la Jordanie, le Liberia et le Burkina Faso.

Selon, le Président-directeur général d'Orange Moyen-Orient et Afrique, Bruno Mettling, le POESAM réaffirme leur volonté d’être le partenaire de celles qui innovent au service de l’amélioration de la vie au quotidien.

En 2017, 1.200 projets avaient été déposés, soit 60 pour cent de plus qu’en 2016.

Le premier prix avait été attribué à Manzer Partazer de Madagascar, une start-up dont l'objectif est de réduire les déchets alimentaires en partageant les excès de nourriture émanant de restaurants, d’hôtels ou de supermarchés avec des organismes partenaires tels que des orphelinats et avec les populations nécessiteuses

Le POESAM, institué en 2011, a déjà soutenu une vingtaine de projets.

