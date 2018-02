Tenue en Ouganda d'un forum sur le commerce régional et le développement

28 Février 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 28 février (Infosplusgabon) - Un forum régional sur le commerce et le développement organisé par l'organisation à but non lucratif, TradeMark East Africa (Tmea), a débuté mercredi dans la capitale ougandaise, Kampala, pour examiner les progrès accomplis en Afrique de l'Est et explorer les solutions face aux défis.

Selon, le communiqué, le forum se penche sur des problématiques majeures comme la facilitation du commerce et l'atteinte des objectifs à travers des partenariats, l'usage des technologies de l'information et de la communication dans le commerce, le devenir des infrastructures en Afrique de l'Est, l'accroissement de la participation des femmes dans le commerce, l'e-gouvernement et la logistique.

La réflexion sur les priorités de l'Afrique de l'Est en matière de commerce pour développer ses potentialités et être compétitive au plan mondial, sera aussi au menu de ce forum.

Le directeur général de Tmea, Frank Massaert, a noté qu'il s'agit de passer en revue les progrès accomplis et d'explorer les solutions pour résoudre les principaux défis rencontrés.

La ministre ougandaise du Commerce, de l'Industrie et des Coopératives, Amelia Kyambadde, va présider, jeudi avant la clôture du forum, la session plénière sur les femmes et le commerce

Le forum se tient dans un contexte où Tmea amorce l'exécution de sa seconde stratégie 2018-2023 avec un budget d'environ 380 millions de dollars pour la construction des infrastructures, la facilitation du commerce et la croissance du secteur privé.

FIN/INFOSPLUSGABON/VNK/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon