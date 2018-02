Retour en Afrique du Sud du trophée de la Coupe du Monde

28 Février 2018

Le Cap, Afrique du Sud, 28 février (Infosplusgabon) - Huit années après la Coupe du Monde organisée par la FIFA en Afrique du Sud en 2010, le trophée revient dans ce pays.

Après avoir séjourné dans plusieurs villes à travers le monde, le trophée va quitter le Mozambique jeudi pour Johannesburg où il sera accompagné par les dignitaires de la FIFA et de Coca-Cola et par le rappeur sud-africain, Cassper Nyovest, qui fera un duo avec Jason Derulo pour l'hymne de Coca-Cola FIFA.

Le trophée le plus convoité dans le football et remporté en 2010 par l'Espagne sera montré en public à Soweto et au Cap, ces deux prochains jours.

Le trophée de 18 carat d'or d'un poids de six kilogrammes sera sous haute surveillance.

“Nous savons tous l'importance de la Coupe du monde; c'est une joie de revivre l'excitation de cette compétition de 2010. J'exhorte les populations à venir en masse pour participer aux festivités et à la liesse populaire", a déclaré l'ex-capitaine de l'équipe sud-africaine de football, Lucas Radebe.

L'initiative doit recréer l'enthousiasme en vue de la Coupe du Monde 2018 qui va se dérouler en Russie.

En remportant cette Coupe du Monde pour la troisième fois en 1970, le Brésil a acquis le droit de la conserver de manière permanente; ce trophée original qui fut dérobé à Rio de Janeiro en 1983 n'a pas été retrouvé et on craint qu'il soit fondu et vendu.

Sa remplaçante fut conçue par l'artiste italien, Silvio Gazzaniga, et montre deux personnages qui supportent la Terre.

