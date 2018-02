RD Congo : Plusieurs morts dans un naufrage d’une embarcation sur le fleuve Congo

28 Février 2018

Kinshasa, RD Congo, 28 février (Infosplusgabon) - Plusieurs personnes ont péri noyées sur le fleuve Congo dans la province du Maï-Ndombe au Sud-Ouest de la RD Congo, lors du naufrage d'une embarcation constituée de trois baleinières attachées, qui naviguait dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué, mercredi à la presse, le député national, Didas Pembe.

Selon le député Pembe, qui est aussi ressortissant de la contrée, l’embarcation venait de Mushi pour Kinshasa lorsqu’un vent violent l’a déstabilisée, à une quarantaine de kilomètres de Kwamoth, dans la province du Mai-Ndombe.

«Très peu de rescapés ont été retrouvés au Congo Brazzaville et à Epulu, village proche de Kwamouth», a-t-il souligné, ajoutant que l’embarcation aurait à son bord près de 500 passagers.

M. Pembe a sollicité l’appui du gouvernement pour apporter secours aux rescapés et retrouver les disparus.

Le transport fluvial est l'un des plus usités en RDC, qui dispose de nombreux cours d'eau notamment le fleuve Congo, long de 4.700 km, et lacs. Les naufrages sont fréquents à cause, le plus souvent, de la surcharge des embarcations.

Le mauvais balisage des voies navigables, l'absence de signalisation des bateaux et l'inexpérience des pilotes, sont aussi à la base des naufrages. La plupart des embarcations ne remplissent nullement les conditions de sécurité (absence des gilets et bouées de sauvetages, manque de signalisations lumineuses, etc.).

